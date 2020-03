Lidé v tísni si mohou požádat o odklad splatnosti nájemného za užívání obecního bytu. Radní Brna-severu nedávno schválili, že kvůli pozdnímu zaplacení nájmů nepotrestají nájemce pokutami z prodlení, pokud zaplatí nejpozději do konce září. Musí ale doložit doklad prokazující ztrátu práce. „Nájemníkům bytů nabízíme pomoc v podobě konzultace s dluhovými referenty k maximální eliminaci dluhové pasti, ve které se mohou ocitnout,“ uvedl místostarosta Brna-severu David Aleš.

Doplnil, že o slevách z nájemného nebo jeho úplném prominutí na radnici neuvažují. Brno-sever má ve správě nejvíc obecních bytů ze všech brněnských městských částí, je jich přibližně pět a půl tisíce.

Odklad splatnosti nájemného

- Brno-sever: Pozdní uhrazení nájmů se splatností od března do června 2019 bude bez sankčních poplatků, pokud nájemce zaplatí nejpozději do konce září. Nájemce musí doložit ztrátu zaměstnání kvůli zavedeným opatřením.

- Brno-střed: Odložení splatnosti nájmů na dobu navrženou žadatelem, nejpozději do konce roku. Žadatel vyplní formulář, kde svou žádost zdůvodní, posuzují ji úředníci bytového odboru a schválí rada městské části.

- Bystrc: Individuální posuzování žádostí o odklad nájmu.

Úředníci radnice Brna-středu přednostně vyřizují žádosti o prodloužení lhůty u nájemníků, kteří se dostanou do dočasné platební neschopnosti. Žadatelé si sami stanoví dobu odkladu plateb nájemného. „Koronavirus určitě dolehne i na některé domácnosti. Karanténa, péče o děti, ukončení pracovního poměru nebo nemocenská zasáhnou do jejich rozpočtů,“ odůvodnil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl. Odklad musí schválit radní městské části.

ŽÁDOSTÍ PŘIBUDE

Na radnice Brna-středu a Brna-severu se dosud obrátilo se žádostí pouze několik nájemníků. Zástupci městských částí očekávají nárůst počtu žadatelů, přibližný počet nechtěli odhadovat.

Plošný odklad bytových nájmů nechystají v Bystrci. Na tamní radnici o něm rozhodují jednotlivě.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy ze skupiny Czech Fund je takové opatření na místě pouze u některých skupin lidí. „Když živnostník prokáže propad nebo úplné zastavení svých příjmů, bude jeho žádost uznaná jako smysluplná. Ale třeba u programátora, který pracuje z domova, takové opatření smysl nedává,“ porovnal Kovanda.

Obecní byty v Brně patří městu. Jeho zástupci nechystají doporučení pro městské části, jak mají postupovat u splácení nájmů. Rozhodnutí nechávají v kompetenci radnic. „Nepředpokládám jejich paušální rozhodnutí pro ty, kdo se dostanou do problémů. Při nastalých problémech, kdy lidé nebudou mít na nájem, ale budou chtít situaci řešit, se zcela jistě na úřadě domluví,“ ujistil v pondělí náměstek brněnské primátorky pro bydlení Oliver Pospíšil.

Možnost požádat o odklad úhrady nájemného vítá třeba Brňanka Veronika Paceltová. „Pro některé přátele to může být za současné situace vítaná pomoc. Složenka s odloženým datem splatnosti výrazně uleví rodinným rozpočtům,“ podotkla.