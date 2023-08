Primátorka Vaňková ve středu popřela, že by kdy usilovala o půdní prostory bytového domu v brněnské ulici Hlinky. Informaci, že prostory chtěla přes bílé koně získat a vybudovat v nich byt s rozlohou tři sta metrů čtverečních, s odvoláním na policejní vyšetřování přinesly Seznam zprávy. Deník zjišťoval, jak se k podezření vyšetřovatelů staví zastupitelé města.

Primátorka Brna Markéta Vaňková. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Policejnímu orgánu se jeví jako věrohodná verze, že půdní prostory byly původně určeny pro Markétu Vaňkovou, která měla nájemní smlouvy formálně uzavřeny na svého švagra a jeho družku, kteří sami neměli dostatek finančních prostředků na případnou výstavbu bytů,“ stojí v policejních dokumentech, které server citoval.

Vaňková ve středu uvedla, že si její švagr s přítelkyní chtěli v roce 2012 vybudovat v lukrativní lokalitě vlastní bydlení. „Často zaznívá, že ty půdní prostory měly být připravovány pro mě, tak to ale není," řekla.

Podle opozičního zastupitele za Žít Brno Matěje Hollana bylo primátorčino jednání v etické a lidské rovině za hranou. „V té právní se uvidí. Je potřeba počkat na to, jak s tím policie bude nakládat dál. Primátorka říká, že to skutečně bylo pro její příbuzné. O tom si můžeme myslet, co chceme," sdělil Hollan ve čtvrtek redaktorce Deníku.

VIDEO: Brno má první ochlazovací dlažbu. Podívejte se, jak vypadá

Za hranou etiky je podle něj minimálně to, že příbuzní Markéty Vaňkové získali do pronájmu prostory patřící městské části Brno-střed v době, kdy tam sama dělala radní. A právě rada městské části o pronájmu majetku rozhodovala. „Pokud pro to nezvedla ruku sama, tak všichni její kolegové museli vědět, že pro příbuzné radní přidělují velmi lukrativní bytové prostory. Radní není od toho, aby získávala byt pro své příbuzné," upozornil Hollan.

Primátorka ve středu uvedla, že si nepamatuje, zda hlasovala pro nebo proti pronájmu prostor svým příbuzným. „Myslím si, že jsem nehlasovala, stoprocentně to však říct nemůžu. Byla jsem členka rady, ale to je předmětem policejního prošetřování," podotkla Vaňková.

Hollan uvedl, že chce opozice primátorku s kauzou konfrontovat za necelé dva týdny. „Vysvětlení čekáme při nejbližším jednání zastupitelstva, které je pátého září. Nejen k této kauze, ale i k některým dalším. Budeme se ptát," řekl.

Eskalátory u podchodu v Brně definitivně zavřeli. Nové? Až po zbourání Tesca

V brněnském zastupitelstvu sedí na straně opozice také Piráti. Koaliční smlouvu po loňských volbách odmítli proto, že se jim nelíbily v té době četné kauzy momentálně vládnoucích stran a policejní razie na magistrátu a mnohých brněnských radnicích.

Podle jejich brněnského lídra Marka Lahody je zbytečné vyzývat primátorku k rezignaci ve chvíli, kdy za ní stojí většina zastupitelstva. „ Počkáme, jak se bude kauza dále vyvíjet. Proti primátorce žádné obvinění nepadlo. Určitě se ale budeme dále doptávat na podrobnosti a její vyjádření. Případně počkáme na postup policistů," uvedl Lahoda.

Rezignaci rozhodně nenabídla

Vaňková se ve středu nechala slyšet, že by pod tlakem dotazů svých koaličních partnerů či opozičních politiků ke kauze rezignaci rozhodně nenabídla. Koalice a spolustraníci za primátorkou stojí. „Skutečně jsem jim nemusela nic vysvětlovat," sdělila.

To ostatně potvrdili i její náměstek Jaroslav Suchý. „Pro mě je hlavní kontaktní osoba paní primátorka. Té věřím a dále k tomu nemám co říct," sdělil krátce.

Ani ČSSD nehodlá z informací, které ze zveřejněných částí spisu vyplývají, vyvozovat žádné důsledky. „Mně jako osobu právně znalou by udivilo, kdyby měla média přístup do neveřejného trestního spisu. Trestní řízení v přípravné fázi je neveřejné. Já žádné informace z trestního spisu nemám, takže nemám, co komentovat," uvedl brněnský lídr strany a radní města Jiří Oliva.

Obvinění z úplatku

Nájem půdních prostor na adrese Hlinky 46 nechali příbuzní Markéty Vaňkové v roce 2014 převést na bratra Moniky Janoškové a na jeho přítelkyni. Mělo se ale jednat opět o bílé koně a přepis na ně opět posvětila rada Brna-středu v čele s Vaňkovou. Monika Janošková je spolu s Denisou Hlubockou obviněná, že od následného zájemce vybraly úplatek bez mála pět milionů korun.

Obě ženy byly z machinace s byty obviněné již na podzim loňského roku. Letos v lednu bylo stíhání zastaveno kvůli jeho formálním nedostatkům.

Před dvěma týdny ale vydalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci zprávu, že trestní stíhání znovu pokračuje. Navíc bylo rozšířeno o stíhání dalších dvou osob. „Bylo zahájeno vůči čtyřem osobám, z toho vůči třem pro podezření ze spáchání zločinu podplacení, kdy se jedna z nich tohoto jednání dopustila ve formě účastenství. Vůči jedné osobě došlo opětovně k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání zločinu podvod," uvedla státní zástupkyně Petra Lastovecká. Markéta Vaňková obviněná není.