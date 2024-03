/FOTO/ Opravy se v nadcházejících letech dočkají nájemníci, kteří aktuálně žijí v bytovém domě na adrese Ibsenova 9, 10 a 11. Dům je dlouhodobě v havarijním stavu, tamní bytové družstvo se stavbu léta snažilo privatizovat. Zástupci města nyní vedení Brna-severu nabídli na opravy bezúročnou půjčku.

Byty na adrese Ibsenova 9,10, 11 na brněnském sídlišti Lesná jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Toto foto je dva roky staré. | Foto: se souhlasem Jitky Hrbáčkové

Letitou nejistotu, zda se dlouholetým obyvatelům podaří bytový dům zprivatizovat, utnuli v úterý brněnští zastupitelé na svém zasedání. Možnost prodeje nájemníkům do budoucna nevyloučili, prioritní je však podle nich rozsáhlá rekonstrukce. Protože je objekt ve správě Brna-severu, vynaloží peníze na opravu právě městská část.

V úterním rozhodnutí vyzvali zastupitelé vedení Brna-severu, aby dům urychleně opravili. Městské části současně nabídli pomoc formou bezúročné půjčky, která by měla vystačit na pokrytí alespoň části nákladů.

„Trvali jsme na tom, že bytový dům zůstane nadále svěřený v bytovém fondu městské části, pan starosta Maleček zase trval na tom, aby byla půjčka bezúročná. To chápu, protože v tom jako vedení města neseme jistou spoluodpovědnost za to, proč tak dlouho trvalo najít řešení,“ uvedla primátorčina náměstkyně pro bydlení a správu majetku Karin Podivinská.

Kvůli dalšímu postupu svolal starosta Brna-severu Martin Maleček na příští týden mimořádné zasedání zastupitelstva. Právě na něm by vedení městské části mělo vyřešit, o jakou částku město požádají. Jednat by se mělo o sumu přesahující čtyřicet milionů korun.

Problémem jsou také výtahy

O dalším osudu domu jednal starosta s vedením města dle jeho slov od loňského podzimu. Společně měli řešit, že by spadl do režie města. „Tímto usnesením je to radikálně jinak. Mrzí mě, že od roku 2016 město lidem jasně neřeklo, zda se byty budou nebo nebudou prodávat,“ mínil starosta Brna-severu Martin Maleček.

Ujistil však, že nutnou výměnu oken bude možné uskutečnit nejspíše ještě v letošním roce. Dalším problémem jsou ale neodpovídající výtahy, bytová jádra či zastaralá střecha. „Pro nás je to nová situace a musíme se s ní nějak vyrovnat. Co se týče půjčky, svoláváme mimořádné zastupitelstvo na příští týden a předpokládám, že bychom mohli schválit žádost o bezúročnou půjčku,“ řekl Maleček na zasedání zastupitelstva.

Vodojemy na Žlutém kopci táhnou. První víkend je vyprodaný, lístky přibudou

Někteří zastupitelé současně namítli, že pokud se skutečně bude jednat o půjčku pohybující se kolem čtyřiceti milionů korun, půjde o nedostatečnou sumu. „Je hrozné vidět, že si nájemníci před lety požádali o privatizaci a po takové době stále nic. Výše půjčky, o které se bavíme, asi čtyřicet milionů, v žádném případě nebude stačit na komplexní modernizaci domu,“ podotkla například opoziční zastupitelka Jana Drápalová.

Zájem o odkup tamních bytů vyjadřují obyvatelé bytového domu a z velké části členové bytového družstva Ibsenka 91011 přes dekádu. Řada z nich již své peníze investovala do celkové rekonstrukce bydlení, přestože není v jejich vlastnictví.

Zpracovali několik znaleckých posudků

V dřívějších letech si představitelé města nechali zpracovat několik znaleckých posudků. První vznikl v roce 2016, kdy jako cenu obvyklou za budovy včetně pozemků stanovil 123 milionů korun. Nový vypracovaný před čtyřmi lety pracoval s částkou o milion vyšší. Na konci roku 2021 jej znalec aktualizoval, kdy došel ke 158 milionům.

Další změna přišla v loňském roce, kdy dům s dvaasedmdesáti byty ocenil znalec na 249 milionů korun. „Loni v červnu nabídlo město bytový dům k prodeji, a to za cenu určenou znaleckým posudkem. Družstvo toho nevyužilo, proto jsme jako radní navrhli další postup,“ nechala se slyšet primátorčina náměstkyně Karin Podivinská.

Další úpravy náměstí v Bosonohách. Vznikne promenádní chodník i dětské hřiště

Velký bytový dům postavili dělníci v roce 1967. Před lety je následně zateplili. Od té doby se v místě rozsáhlejší opravy neodehrály. Konstrukce a většina vybavení jsou původní, a to včetně elektroinstalace, výtahů či oken, z nichž některé nejdou otvírat a netěsní.