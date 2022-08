Hledali dlouho a trpělivě. Nakonec si ideální bydlení našli. „Stěhovali jsme se v květnu do dva plus kk. Byt je asi tak deset let po rekonstrukci v pěkné a klidné lokalitě. Na druhou stranu vzhledem k velikosti platíme nájem skoro dvacet tisíc. To už je opravdu hodně. Ve dvou se to dá, ale sama bych to neutáhla. Jenže najít něco poblíž centra levněji v podstatě nejde. Zda jde o cenu přiměřenou nechám na zvážení jiných,“ zamyslela se dvaadvacetiletá Lenka Davidová z Brna.

Nastínila tak problém, s nímž se na jihu Moravy potýká nemalá část lidí. Bydlení je nedostupné. A to i přes mohutnou výstavbu nových bytů.

V loňském roce stavbaři v kraji totiž dokončili přes dva tisíce bytů a výstavba dalších více než tří tisíc začala. V Brně například vzniklo 117 městských bytů na adrese Vojtova 9. Další desítky letos stavbaři dokončí například v Bratislavské nebo Bedřichovické ulici. A stovky nových bytů po celém Brně jsou ve fázi projektování. „V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů v kraji dokončeno na Břeclavsku, a to téměř pět set. Podobně je na tom Brněnsko a Brno, kde se zároveň loni začala stavět téměř tisícovka nových bytů,“ uvedl Tomáš Svozil z Českého statistického úřadu.

Ze statistiky by mohlo vyplývat, že řešení problému s nedostupným bydlením nabírá obrysy. Není tomu tak. Rychlá a rozsáhlá výstavba totiž nutně neznamená levnější byt nebo nájem.

Z bytů se totiž během let místo prostorů pro život stal investiční nástroj, jakým investoři chrání své peníze před inflací. „Bohužel je to tak. Velké množství bytů ještě neznamená dostupné bydlení. Jde o to, kdo je kupuje. Jak ceny bytů rostly, lidé do nich začali investovat místo akcií, dluhopisů nebo zlata. Byla to totiž jistota, že se jim peníze zhodnotí. Tím se vytvořila umělá poptávka a vznikla situace, jaká vznikla. V tom je ten problém,“ uvedl brněnský radní pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Jeho slova dokládají i konkrétní čísla. I přes mohutnou výstavbu totiž cena za měsíční nájem loni v Brně vzrostla o čtyři procenta na 258 korun za metr čtvereční pronajímané plochy a průměrný nájem v Brně tak činí patnáct tisíc korun měsíčně. Ještě před sedmi lety to bylo jedenáct tisíc.

Kdo by si pak chtěl byt koupit, zaplatí podle webu Realitymix v průměru téměř sto deset tisíc korun za metr čtvereční. Více než sto tisíc korun za metr čtvereční tak zájemce o vlastní bydlení zaplatí jen v Brně a Praze. „Nemovitostí v nabídce přibývá. To už trvá delší dobu. S poptávkou je to výrazně horší. Alespoň co se týče prodeje. Je to dáno řadou faktorů. Výrazně vzrostly úrokové sazby, plus žijeme v nejisté době, kdy nevíme, co se stane zítra. Rostou ceny energií, inflace. Roli samozřejmě hraje i cena bydlení. Když si to člověk spočítá, rozmyslí si, jestli si vzít hypotéku nebo jít podnájmu,“ potvrdil realitní makléř Jakub Farář.

Dokončené byty v Jihomoravském kraji v roce 2O21



Celkem: 2 245 bytů



Blanensko: 248 bytů

Brno-město: 447 bytů

Brno-venkov: 455 bytů

Břeclavsko: 466 bytů

Hodonínsko: 201 bytů

Vyškovsko: 174 bytů

Znojemsko: 254 bytů





Zahájené výstavby bytů v Jihomoravském kraji v roce 2O21



Celkem: 3 282 bytů



Blanensko: 235 bytů

Brno-město: 940 bytů

Brno-venkov: 868 bytů

Břeclavsko: 283 bytů

Hodonínsko: 320 bytů

Vyškovsko: 333 bytů

Znojemsko: 303 bytů