Aktuálně najdou Brňané při procházce městem na rohu Žižkovy a Rybkovy ulice nevzhledné garáže. Už za dva roky tam nicméně spatří komplex tří bytových domů, nejvyšší z nich vyroste až do výšky osmi pater. Právě proto si řada tamních obyvatel stěžuje třeba na horší výhled nebo stavební práce, které v místě zanedlouho začnou. „Budou tady kdo ví jak dlouho jezdit s bagry, všechen prach nám poletí do oken. Stejně si tam nikdo normální nic nekoupí, všechno rozeberou milionáři,“ stěžovala si Radka Kořínková, která žije nedaleko.

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce představuje navíc poptávka po tak luxusním bydlení určité riziko. Důvodem je hlavně otázka financování, a to zda budou do výstavby bytového domu proudit vlastní zdroje developera, nebo využije úvěrů. „To by byl větší risk. Ceny bytů v novostavbách navíc do budoucna nejspíš razantněji růst nebudou, takže by se nejednalo ani o investici, kterou by bylo možné významněji zhodnotit,“ okomentoval projekt Pelc.

Zároveň doplnil, že by z ekonomického hlediska bylo výhodnějším řešením, pokud by větší část budoucích bytů koupil konkrétní investor nebo realitní tým, a to na úkor jednotlivců. „To více zamezí riziku případného nedokončení stavby, pokud by v průběhu vznikly problémy s financováním. Investor by mohl v případě problémů stavbu převzít. U jednotlivců se naopak může stát, že by o své peníze přišli,“ pokračoval Pelc.

Uvnitř tří výškových budov oddělených prolukami najdou budoucí nájemci komunitní dvorek, který nabídne množství zeleně. Bezmála sedmdesát bytových jednotek vybaví dělníci lodžií nebo terasou, dispozičně budou řešené od jednopokojových po obrovské pětipokojové. „Projekt má prémiový charakter a utváří místo pro život odpovídající nejvyšším standardům. Přitom se nachází v sousedství Kraví hory a Konečného náměstí s rychlou dostupností do středu města,“ uvedl majitel developerské společnosti Domoplan.

Začátek na podzim

Stavební povolení získal developer teprve před nedávnem, do země se bagry poprvé zakousnou na podzim tohoto roku. V úvodní fázi však půjde především o demolici nynějších budov, až poté začnou dělníci s výstavbou samotných obytných domů. Získání stavebního povolení předcházelo zhruba osmileté vyjednávání, mimo jiné právě s odpůrci projektu.

Originální je nicméně zejména architektonické řešení přepychového komplexu, které v sobě kombinuje důraz na minimalismus a praktičnost. „Jedná se o dům dvou tváří. Zatímco směrem do vnější strany se jedná o typickou pevnou městskou fasádu, do vnitrobloku se dům otevře provzdušněnou formou lodžií a balkonů orientovaných do klidové zóny,“ popsal stavbu architekt Ladislav Kuba.

Zatímco se dvě boční budovy vyšplhají do výšky šesti pater, nárožní objekt získá ještě o dvě patra navíc. „Architektura v této části města má svůj význam. Jednak je to samotné Konečného náměstí, mimořádný úkaz ve struktuře města, a poté i samotná Žižkova ulice. Ta sestává ze spousty staveb z třicátých let minulého století od významných brněnských architektů. Jedná se proto o místo, kde má moderní architektura svou tradici,“ dodal Kuba.

Nejmenší jednopokojové byty o zhruba třiceti metrech čtverečních nabízí developer za cenu atakující pět milionů korun. Za průměrnou dvoupokojovou jednotku zaplatí zájemci zhruba sedm až deset milionů, větší bydlení pak vyjde i o sedm milionů dráž. Na nejrozsáhlejší apartmány s výměrou až sto sedmdesát metrů čtverečních si investor či soukromník musí připravit tučných pětatřicet milionů korun. Hotovo má být v první polovině roku 2025.