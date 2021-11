Dům vyrostl na nároží ulic Rybníček a Štefánikova místo dlouhodobě chátrajícího objektu. Nachází se u tramvajové zastávky Hrnčířská v blízkosti finančního úřadu nebo hudebního klubu Fléda. „Opticky zcela zapadá do charakteru lokality. Ukrývá v sobě jednadvacet bytů, komerční prostory i garážová stání," uvedla královopolská starostka Karin Karasová.

Do šestnácti bytů se nastěhují mladé rodiny do pětatřiceti let, jež požádaly o pronájem běžného městského bytu v Králově Poli a v pořadníku čekaly nejdéle. „Uzavřeme s nimi smlouvu na dobu určitou tří let za cenu nájmu 110 korun za metr čtvereční měsíčně s možností prodloužení o další tři roky za zvyšující se cenu, abychom dosáhli „rotace“ mladých rodin," upřesnila Karasová. První nájemníci začnou bydlet od prosince.

Dalších pět bytů je bezbariérových. Obývat je budou vozíčkáři z Centra Kociánka a organizace Domov pro mne.

Náklady na výstavbu domu byly zhruba 110 milionů korun. Představitelé města poskytli přibližně patnáct milionů přímo a další peníze formou zápůjčky z Fondu bytové výstavby. Zbytek zaplatili Královopolští z rozpočtu městské části.

Vchod do domu je nově z ulice Rybníček. U předchozího objektu byl ze Štefánikovy. Nová budova proto nemá adresu Štefánikova 30, ale Rybníček 1, i když stojí na stejném místě.