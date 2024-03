Model bytového domu inspirovaný známou počítačovou hrou Tetris vytvořili studenti architektury na Vysokém učením technickém v Brně. Jejich úkolem bylo přijít s nápadem, jak zvelebit a ozvláštnit prostor v brněnské Křídlovické ulici.

Postavit podobnou budovu by bylo pro město velmi nákladné. Některé prvky z modelu by se ale využít daly. | Video: Deník/Karolína Kučerová

Projekt vznikl ve spolupráci s představiteli městské části Brno-střed. Mezi nimi byl i zastupitel Martin Drdla. Ten ocenil způsob zasazení budovy do ulice i motiv Tetrisu. „Zajímavé je vynesení domu na sloupy a zpřístupnění vnitrobloků mezi ostatními domy. Toho by se dalo v budoucnu využít,“ podotkl Drdla.

Pokud by taková stavba měla vzniknout, bylo by ale třeba určité prvky pozměnit. Rozsáhlý bytový dům by byl totiž finančně velmi nákladný. „Problém jsou hlavně mezonetové byty, i když jsou pro studenty architektury lákavé téma. Pokud by se mělo jednat o městský byt, nemůžeme si jej dovolit stavět,“ zmínil Drdla.

Podle vedoucího projektu architekta Michala Palaščáka je tento typ spolupráce přínosem pro obě strany. Zatímco zástupci radnice se mohou inspirovat, žáci prvního ročníku získali cenné vědomosti, které mohou následně uplatnit v praxi.

Pracovali přes celý semestr

Na modelu pracovala skupina deseti studentů přes celý zimní semestr. „Při navrhování jsme kladli důraz na sdílení zkušeností a vzájemnou spolupráci – jediný autor by těžko navrhl tak hravou a pestrou bytovku,“ uvedl vedoucí projektu Palaščák.

Právě pokus o společné dílo byl důvodem, proč studenti zvolili řešení na způsob Tetrisu. „K týmové práci se u nás studenti nedostanou tak často, takže jsme mysleli, že bude zábava, si to vyzkoušet. Tetris nebyl původní záměr, ale je výsledkem hledání společného řešení,“ sdělila studentka Kateřina Bílková.

Modernizaci Křídlovické ulice se studenti fakulty architektury věnovali už v minulosti. Modelem bytového domu skupina navázala na práci spolužáků, ve které navrhli rekonstrukci prostoru okolo kruhového objezdu. V projektu tehdy vsadili na velké množství zelených ploch, což ponechalo místo pro vznik nového domu.

Model domu mohou lidé obdivovat po celý březen v prvním patře radnice Brna-středu v Dominikánské ulici.