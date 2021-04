Bývalá léčebna v Bílovicích bude mít nového majitele. Firmu z Brněnska

Poslední roky jenom chátral, to by se ale do budoucna mělo změnit. Areál bývalé léčebny pro dlouhodobě nemocné u Bílovic nad Svitavou na Brněnsku získal nového majitele. V elektronické aukci uspěla firma z Brněnska.

Bývalá léčebna dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou z ptačí perspektivy. | Foto: FLOP

Zájemce o komplex tří budov se objevil až ve třetím kole dražby. „Firma areál získala za cenu deseti a půl milionu korun. Vítězi aukce nyní odešleme návrh kupní smlouvy k podpisu," sdělila v pátek mluvčí dosavadního vlastníka, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová. O konkrétních plánech vítěze aukce zástupci státu informace nemají. „Nicméně jsme rádi, že se nám podařilo najít pro tento areál nového majitele, a věříme, že mu vdechne nový život," doplnila Tesařová. Areál je už zhruba deset let nevyužívaný. Okna jsou rozbitá, omítka zničená. Přitahuje drogově závislé a bezdomovce. Léčebnu před lety provozovala Fakultní nemocnice Brno, ale zařízení zavřela. Neměla peníze na nutné opravy.