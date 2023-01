Drogy, štěnice, dveře od krve. Podívejte, v čem musí v Brně žít matka dvou dětí

Brněnská diecéze tam následně poskytne bydlení sociálně slabým, menšinám a neúplným rodinám. V nadcházejících měsících, do doby než rekonstrukce vypukne, využije budovu spolek Vesna zaměřený na pomoc rodinám v nouzi, ukrajinským uprchlíkům a dalším znevýhodněným lidem.

Nápad má pomoct také studentům, jednat se proto bude o obytné buňky kolejního typu. „Součástí bude třeba fitcentrum, prádelna, společenská místnost, coworking a samozřejmě parkovací stání. Každá jednotka bude plně vybavena jak nábytkem, tak i základními spotřebiči,“ přiblížil Kouřil.

Sto milionů korun

V současné době je budova ve vlastnictví Biskupství brněnského, to je zároveň investorem přestavby. „Snažíme se být maximálně zodpovědnými hospodáři s dlouhodobou vizí, proto naše investice směřují především do nemovitostí, a to jak komerčních, tak pro nájemní bydlení. Především chceme využívat a zhodnocovat majetek, který už máme ve vlastnictví. Plánujeme vybudovat projekt moderního kolejního bydleni pro studenty a mladé pracovníky s kompletním zázemím,“ vysvětlil vedoucí ekonom biskupství Petr Zelenka.

Začátek rekonstrukce se však kvůli stěžovatelům zřejmě protáhne, náklady na obnovu zřejmě vyšplhají ke sto milionům korun. „Samozřejmě že ze zdržení nemáme žádnou radost, ale jsme přesvědčení, že jsme připravili skvělý projekt a neexistuje sebemenší reálný důvod, aby nakonec nebyl povolen. Zpoždění bereme jako fakt a v souladu s jedním z důležitých cílů církve, kterým je podpora těch nepotřebnějších, jsme se rozhodli do vyřešení všech sporů o povolení rekonstrukce poskytnout budovu pro uskutečnění dobročinných aktivit,“ doplnil Zelenka.