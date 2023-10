Projekt se už nachystal a je tam proinvestováno možná sto milionů korun jenom do předprojektové přípravy. Je na to schválená dotace. Připadá mi šílené to teď zastavit. Navíc nás čeká ukončení skládkování a ukončení všech jiných druhů nakládání s odpady. Kromě třídění a recyklace nebo právě energetického využití. Takže proč nevyužít jedno z nejmodernějších zařízení pro to, aby se tady zneškodňoval odpad, tím nejčistším a z hlediska uhlíkové stopy nejefektivnějším způsobem.

Důvody jsou dva. Město by díky dalšímu kotli produkovalo nejlevnější tepelnou energii , která se v Brně dá vyprodukovat. Tady se staví kotle na desítky tisíc tun štěpky, která se sem bude muset navážet ze širokého okolí. Přitom máme možnost vyrábět opravdu nejlevnější tepelnou energii ve srovnání s teplárnou nebo třeba štěpkou.

Považuji to za fatální chybu jak pro město, společnost Sako , tak pro Jihomoravský kraj. Ten kvůli tomu začne být závislý na úplně jiných zdrojích. Přitom spalovna je jedno z nejmodernějších zařízení jak v České republice, tak ve střední Evropě. Já současný krok nechápu už jenom proto, že jsem z branže. Vím, že stojí značnou práci vše připravit. Krokům, které vedly k zastavení výstavby třetího kotle spalovny , naprosto nerozumím.

Co říkáte na ty argumenty, kterými současná vládnoucí koalice zrušení projektu obhajuje?

Tady je diskuse o tom, proč bychom si měli z Brna udělat popelnici. Na druhou stranu není žádným tajemstvím, že desítky a možná stovky tun odpadu ročně se z Brna rozveze do okolí. Je proto potřeba to vnímat v širším kontextu, z hlediska nějaké regionální odpovědnosti.

Hnutí Přísaha vás představilo jako nového člena expertního týmu. Co vás vedlo ke spolupráci s hnutím Roberta Šlachty?

Spolupráci jsem dlouhou dobu zvažoval. Není to tak, že bychom si s Robertem Šlachtou včera zavolali a dneska jsem tady stál. Byl za tím delší vývoj. Je to jeden ze subjektů, kterému věřím, že chce, aby se některé věci v Brně neděly. Je spousta témat a každé politické uskupení má své pro a proti. Ale přijde mi, že některé věci, se kterými jsem historicky do politiky přistupoval, u Přísahy jsou.

V čem bude vaše spolupráce spočívat?

Chtěl bych pomáhat radit v tom, v čem si myslím, že jsem silný – mám zkušenost s komunální politikou, veřejnými financemi a životním prostředím. V tom jsem působil třicet let ještě před vstupem do politiky. Členem Přísahy ale zatím nebudu, politické ambice momentálně žádné nemám.

Nejedná se tedy zatím o váš návrat do aktivní politiky?

Po zkušenostech, které jsem získal, když jsem tady skončil s jakousi nálepkou, budu velmi opatrný, při oznamování vstupu do aktivní politiky. V expertní rovině ale nevidím problém. Myslím, že za ty roky, co jsem se v politice pohyboval, jsem nabral řadu zkušeností, které se dají do budoucna využít.