V první soutěži porovnala schopnosti s třicítkou protivníků, při live carvingu jich bylo pětačtyřicet. „V základním kole live carvingu jsem dostala zlatou medaili s určitým počtem bodů a s postupem do finále, do kterého nás šlo patnáct. Můj výsledek byl velmi vyrovnaný se soutěžícím z Tchaj-wanu,“ přibližuje absolventka střední gastronomické školy.

„Měla jsem za úkol vyřezat pět druhů surovin, jednu dominantní a čtyři menší. U předem připravené kompozice jsem vyřezávala dýni, to byl hlavní komponent. U živého dekorování jsem používala různé druhy melounů, manga a cuketu,“ popisuje účastnice, která si nakonec odvezla zlatou medaili.

V prvním kole zvládla výrobek v časovém limitu dokončit jen tak tak. „Vždy začnu hlavní surovinou, aby byla co nejlépe připravená, potom ji odložím, vezmu jinou a zase vyřežu část. Když mám čas, doplňuji řezy,“ sděluje mladá žena. Nejlépe se jí pracuje s měkčím ovocem a zeleninou, jako jsou například manga nebo melouny.

Vítězství ve Stuttgartu ji překvapilo

Zlatou medaili Buchtová nečekala. „Měla jsem tušení, že by to mohl být úspěch, dala jsem do toho hodně. Ale můj tchajwanský konkurent vystavoval dvě kompozice a já jen jednu, takže jsem si myslela, že bude mít víc bodů než já,“ dodává.

Dekorativní vyřezávání si vítězka vyzkoušela poprvé na střední škole na kurzu Luďka Procházky, který se carvingu dlouhodobě věnuje a doprovázel Buchtovou i na poslední olympiádě.

Průlet dronu ukázal pokrok na velkém městském okruhu Žabovřeská. Podívejte se

„Nevěděla jsem, co od carvingu očekávat, ale chtěla jsem zkusit něco nového. Disciplína mě nadchla a šla mi, pokračovala jsem ve složitějších kurzech a potom jsem jela na svou první soutěž, Melounový šampionát do Třebíče,“ vzpomíná Buchtová.

Při dekorativním vyřezávání je podle ní potřeba trpělivost, pečlivost a představivost. „Porota hodnotí pravidelnost řezů, zachování tloušťky a to, jestli surovina vypadá čerstvě. Je také důležité, jak kompozice na první pohled působí,“ říká účastnice.

Rekordní Motosalon v Brně: legendy vylovené z řeky, motorka za dva a půl milionu

Materiálem se navíc nesmí plýtvat. Pokud například vyřezává malou růži z cukety, musí si soutěžící podle Buchtové uříznout právě takový kus zeleniny, jaký zužitkuje.

Buchtová, která je malého vzrůstu, nepociťuje, že by ji její handicap v aktivitě nějak výrazněji omezoval. „Třeba při tvorbě kompozice bych všechno bez pomoci rodičů asi nezvládla, a když jsem soutěžila v Třebíči, lidé se u mě zastavovali a prohlíželi si mě. Ale při vyhlášeních vždy cítím respekt a obdiv, na olympiádě to byl neskutečný pocit,“ míní žena s tím, že je vděčná za oporu, kterou má ve své rodině.

V současné době studuje vyšší odbornou školu zaměřenou na pedagogiku a zatím neví, jestli se bude carvingu věnovat i nadále. „Určitě je to koníček, který nechci zahodit. Měla jsem i možnost vystupovat na akcích a pomáhat s výukou dekorativního vyřezávání na školách,“ dodává Buchtová.

Na kuchařské a cukrářské olympiádě bojovalo o medaile na začátku února asi tisíc dvě stě lidí více než šedesáti národností. Kromě Brňanky Buchtové se umístili další dva Češi, kteří získali stříbro v disciplíně Restaurace národů a Chef's table. Olympiáda se koná každé čtyři roky.