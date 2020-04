„Zatím můžeme mít omezený počet lidí, cvičíme ale každý den, a nabízíme i individuální tréninky. Těch teď zřejmě budeme dělat více,“ zmiňuje pro Brněnský deník Rovnost Michal Strouhal.

Zájemci o cvičení se nyní kvůli opatřením musí nahlásit dopředu. „Stačí, když se nám ozvou na našich sociálních sítích a najdeme termín," říká Strouhal.

V tělocvičnách také lidé dle aktuálních vládních nařízení nemohou využít sprchy a šatny. V tom ale Strouhal problém nevidí. „Jelikož naše tréninky končí večer, i za běžných okolností část lidí mířila po tréninku rovnou domů,“ říká.

Na lidi už se těšil, doba přísných opatření byla pro lektory těžká, dokonce museli poprosit své zákazníky o příspěvek na nájem tělocvičny. „Možná se to na první pohled nezdá, ale jde o skutečně velký prostor. Všem velmi děkujeme, bez cizích lidí bychom tyto měsíce ustáli jen velmi těžce," je vděčný Strouhal.

I nyní ale ještě není vyhráno. „Nastává doba teplých měsíců, kdy do všech tělocvičen chodí méně lidí. Každý totiž raději vyrazí ven. Děje se to každý rok, červen, červenec a srpen jsou jednoduše pro halové sporty a cvičení vevnitř špatné. V současné situaci by ale určitě bylo moc fajn, kdyby si zájemci, kteří nechtějí nechat své oblíbené tělocvičny padnout, třeba předplatili cvičení na dva měsíce dopředu,“ nastiňuje Strouhal.

Podle něj ale stejně o část zákazníků přijdou, jelikož v karanténě mnozí lidé zpohodlněli a do původního režimu se jim bude těžce vracet. „Prosíme ale, aby lidi na tělocvičny nezanevřely, přišli si zacvičit a tím jim umožnili přežít,“ říká lektor.