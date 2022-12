„Máme podklady, že řešení v podobě zalití sklepů, které z celkové částky téměř čtyřiceti milionů vyjde na dvanáct milionů korun, lze udělat šetrněji a hospodárněji. Současné opravy tak chceme zastavit a vytvořit minimálně srovnávací studií, která by mohla být oponentskou studií ke stávající projektové dokumentaci,“ uvedl opoziční zastupitel Ondřej Štaud. Sklepy by tak podle něj nemusely být zničeny a pozitivní dopad by to mohlo mít i na rozpočet městské části. Práce by se přitom mohly dělat po částech.

Na základě starosty městské části Marka Viskota je však právě stávající řešení zajištění statiky sklepů nejlevnější. Je to totiž podle něj naopak šetrnější řešení opozice, které by bylo čtyřikrát až osmkrát dražší. Prostor přitom nemůže sloužit větším komerčním účelům. Starosta opozičníkům také vytýká, že svá tvrzení nemají potřebné podklady a v návrhu neuvádí žádná čísla. Stavba navíc začala více než před měsícem a podle Viskota jsou právní a ekonomické důsledky, které by z pozastavení stavby vyplývaly, nedozírné.

„Falešné dilema.“ Spolek chce v Řečkovicích změnit osud pivovarského sklepení

„Nic takového jako pozastavení zakázky český právní řád nezná. Museli bychom odstoupit od smlouvy a je otázkou, jestli od ní vůbec odstoupit lze. Bylo by nutné se zhotovitelem uzavřít dohodu a není jisté, zda by zhotovitel o něco takového měl zájem. V takovém případě bychom čelili velkému riziku případného nároku na ušlý zisk a tím bychom zase městskou část vystavili riziku náhrady škody. Nehledě na to, že již byla uhrazena částka za vyhotovení projektové dokumentace,“ nastínil Viskot, podle kterého by takové rozhodnutí bylo krajně nezodpovědné a mohlo by dosáhnout až trestně právní roviny.

Řečkovičtí nicméně namítají, že projekt byl schválen bez jejich vědomí i účasti odborné veřejnosti. Podobu výsledného projektu údajně neznali ani jednotliví zastupitelé. Na zastupitelstvu se totiž schvaloval pouze rozpočet, jehož součástí byla rekonstrukce řečkovického podzemí.

„Já jsem řečkovická rodačka a samozřejmě mně vadí, že se hodnotné pivovarské sklepy budou zalívat. Nemohli jsme s tím nic dělat, protože jsme o tom nevěděli, jako občany Řečkovic nás podvedli,“ nechala se slyšet Ludmila Ulrichová, která, přestože se projekt začal zpracovávat už na podzim minulého roku, se o projektu dozvěděla před prázdninami ze sociálních sítí.

Boj za záchranu pivovarských sklepů v Řečkovicích: část chtějí zalít betonem

Občané zastupitelům také vytýkali, že stav to nechali zajít tak daleko a zpochybňovali zchátralý stav sklepů, který by podobný zásah vyžadoval, akce se tam totiž doposud konaly. Cementovo-popílková suspenze, pomocí níž se mají sklepy vyztužit, podle nich navíc může obsahovat těžké kovy, které mohou otrávit spodní vody. Voda, do které stavba zasáhne, přitom může narušit statiku jiných budov a zastupitelé si nenechali zpracovat řádný hydrogeologický průzkum. Upozorňovali také na historický význam bývalých pivovarských sklepů a naděje vkládali také do toho, že by se sklepy do budoucna mohly stát památkou.

Statické zajištění a následné uzavření čeká část sklepů nacházející se pod hodovým areálem bývalého pivovaru. „Rotundovitá“ část sklepů a samotný hodový areál potom radnice plánuje opravit a zachovat. Opravené části by měly sloužit pro nejrůznější komorní akce.