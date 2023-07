Podobně reagovala například Monika Řezníčková. Ta podotkla, že se lidé potřebují bavit a v jižních zemích jsou hlasitější projevy součástí tamní kultury. „Je to život! Co jsme dělali my, když jsme byli mladí? Byl někdo třeba ve Španělsku nebo Itálii? Mám ráda muziku a tanec, je to pro lidi zároveň terapie. Jsem upřímně ráda, že se lidé baví. Pokud něco takového nechtějí, můžou se odstěhovat někam na samotu, kde je úplný klid,“ řekla žena z Brna.

Ne všem jsou ale hlučné akce v městské části zcela po chuti. Své o tom ví Magdaléna Charvátová, která Deník upozornila na občasný nadměrný hluk v bývalém areálu Zetoru. „Někdo tam i přes den pouští na plno reproduktory, že nám skáčou doma hrníčky a bolí z toho uši. Občas i v noci, dříve jsme volali policisty, ale už jsme to vzdali. Snad to tam brzy zbourají a bude klid,“ nešetřila Charvátová kritikou.