Úsek od hlavní silnice na Tišnov k železničnímu mostu je plný děr. „Je to šílené. Jezdí tudy hlavně nákladní auta do nedaleké stavbní firmy. Na výmolech se otřásají, dělají hluk a nepořádek," řekla redaktorce Deníku opodál žijící Petra Leblová.

Práce na úseku u čebínského vlakového nádraží potrvají tři dny. „Odfrézuje se celý povrch, zasanují se nejvíce poškozená místa. Asi na třiceti procentech budeme cestu opravovat do hloubky. Poté dělníci položí nový povrch silnice," sdělil Kříž.

Do Čebína na vlak jezdí i lidé ze sousedních Sentic, kde zastávka chybí. Ti teď musí využívat objížďku přes křižovatku na Hradčany. K nádraží se řidiči dostanou po zhruba čtyři sta metrů vzdálené cestě u firmy ABC šroub.

Po stejné trase vede i objížďka autobusů. Zastávka je z přednádražního prostoru přesunutá na parkoviště za nádražní budovou. „Zde se autobus také otáčí a proto jsou po dobu uzavírky parkovací místa posunutá zhruba o sto metrů dále," dodal starosta.

Silnici přímo před nádražní budovou zatím vedení Čebína opravovat nebude. „Dráhy totiž plánují do dvou let začít rekonstruovat zdejší vlakové zastávky. Obáváme se, že by těžká technika novou vozovku poničila," vysvětlil Kříž s tím, že v tomto úseku alespoň lokálně vyspraví poruchy.