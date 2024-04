/FOTO, VIDEO/ Nová parkovací místa chystá pro obyvatele obce vedení Čebína. V jedné z nejstarších částí obce místní parkují na úzké silnici před domy, večer se musí vzájemně vyhýbat a leckdy místa i chybí. Plochu pro stání aut obec postaví do dvou let, bude totiž tvořená převážně ze sutin starých čebínských domů.

Čebín se rozroste o parkovací plochy. Vzniknou ze sutin obecních domů | Video: Deník/Magdaléna Blažková

V Dálce, jak místní říkají jižní části Čebína u železniční trati, je dopoledne průjezd úzkou ulicí kolem rodinných domů vcelku bezproblémový. Tu a tam ale již tak úzkou silnici zčásti zabírají zaparkovaná auta. „V šest večer už tady bývá plno. Je to nanic, lidé musí být vůči sobě tolerantní a navzájem si uhýbat," popisuje redaktorce na místě muž pracující na předzahrádce svého domu.

Jde o jednu z nejstarších částí obce, kde stojí domy těsně vedle sebe. Většina z nich nemá průjezd na dvůr a lidé jsou nucení auta nechávat před domem.

Zdražování rezidentního parkování: srovnejte si ceny v Brně a dalších městech

Zhruba dva metry pod silnicí se před železničním mostem pomalu rýsuje řešení nedostatku parkovacích míst v lokalitě. „Vedle zahrádek jsme provedli skrývku ornice a rozdrtili jsme suť z demolice stodoly za domem naproti školy. Tu jsme na místo navezli a zhutnili," popsal čebínský starosta Tomáš Kříž.

Parkovací plocha bude v budoucnu výškově navazovat na přilehlou silnici před domy. „Časový výhled stavby je zhruba rok až dva. Postupně bouráme staré objekty ve vlastnictví obce a ten materiál používáme do stavby. Tak vybudujeme místa a zároveň ušetříme obecní pokladnu," vysvětlil Kříž.

FOTO: Legendární Emil Zátopek ožil v Brně. Prodává zápotky nebo emilín

Zhruba do výšky jednoho metru může obec podle starosty na svém pozemku provádět terénní úpravy bez stavebního povolení. „Dnes děláme to, co můžeme. Hlavní materiál bude z demolice hospody. Tam ale musíme počkat na dotace na regeneraci brownfieldu, o kterou máme požádanou," dodal Kříž.