Podle Šedé zlozvyky souvisí s dědičností. „Každého z nás provází životem. Odlišují nás od ostatních, charakterizují naší osobnost a paradoxně nás i spojují. A tak jsem se rozhodla uspořádat Národní sbírku zlozvyků. Je to skvělé pojítko, které by mohlo propojit lidi, kteří se vůbec neznají a začnou se spolu bavit lidi, kteří se spolu dříve nebavili,“ vysvětluje autorka projektu.

Vodní spoušť v Brně: na pěti místech praskl vodovod, omezení komplikovala provoz

Cílem je získat celkem deset tisíc odlišných zlozvyků. „Začala jsme je sbírat ručně po celé republice asi před třemi měsíci. Chodila jsem do terénu po různých školách, dětských domovech či organizacích. Zavítala jsem i mezi nejmenší děti a seniory. Aktuálně mám zhruba pět tisíc zlozvyků, ale ještě nejsou všechny přepsané. V online podobě jich je zatím asi tři tisíce,“ vyčíslila výtvarnice.

Sexuálně aktivní důchodci i společné snídaně

Brňanka sbírá nešvary podle kategorií. „Dotazník jsem rozšířila o kolonky Můj zlozvyk, Zlozvyk někoho jiného o Rodinný zlozvyk a přidala jsem i Národní zlozvyk, jelikož se jich řada nikam nevešla,“ informuje žena.

Některé zlozvyky zařadila sběratelka do skupiny zakázané. „Je to z toho důvodu, aby se neopakovaly. Kousání nehtů, křupání kloubů, klepání nohou, cvakání propiskou či bílé ponožky v sandálech lidi napadnou nejdříve. Chci, aby se nad tím více zamysleli a vymysleli něco zajímavého,“ vysvětluje organizátorka projektu.

Umělkyni naopak překvapily nešvary penzistů či malých dětí. „Lidem, kterým je osmdesát let do dotazníku píšou, jak jsou sexuálně aktivní třeba Nechám se vždy ukecat sexem. U malých dětí se mi strašně líbí, že jako zlozvyk uvádí něco, co my si myslíme, že zlozvyk není. Například Každé ráno snídáme společně u stolu, Rodiče se mnou jezdí stejným autobusem nebo Každou středu musím vidět svoje sestřenky, to je prostě geniální,“ směje se Brňanka.

Orel si připomíná sto let od sletu v Brně, městem prošel třísethlavý průvod

Lidé mohou také sami přihlašovat svoje, cizí či národní zlozvyky do sbírky na webových stránkách www.sbirkazlozvyku.cz. „Chci vytvořit největší databázi zlozvyků na světě. Jejich počet není omezený, protože každý z nás jich má stovky. Čím víc jich lidé přihlásí, tím líp,“ říká umělkyně.

Brňanka si od projektu slibuje, že se všichni o sobě něco dozví a budou spolu lépe komunikovat. „To je ideální výsledek. Na podzim chystám online Mendelovu tabulku zlozvyků, kde se objeví všechny sesbírané nešvary. Stane se základním stavebním kamenem labyrintu, v němž můžou lidé pátrat po svých příbuzných. Poté zlozvyky vyjdou i v knižní podobě a příští rok plánuji nějaké setkání s lidmi na téma Národní sbírka zlozvyků,“ uzavírá autorka projektu, který podpořilo i Ministerstvo kultury České republiky.