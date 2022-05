Herečka v Národním divadle Brno působí téměř třicet let. „Do angažmá mě přijali v roce 1994 a hraji tam s malými přestávkami dodnes. Vděčím za to herci a divadelnímu pedagogovi Františkovi Derflerovi. Před měsícem jsme měli premiéru dramatu Matka od Karla Čapka, takže si po sezóně plné zkoušení užívám volnějšího režimu,“ svěřuje se činoherkyně.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkUmělkyně má zkušenosti i s hraním v zahraničí. Ráda vzpomíná na natáčení detektivního seriálu Don Matteo v Itálii, kde se před kamerou potkala s hercem Terencem Hillem. „Je to profík každým coulem, dokonale připravený, což se o mě tehdy rozhodně říct nedalo. (smích) Vždycky byl tichý, takový kliďas, že člověk ani nevěděl, že už je na place. V Itálii jsem působila více než osm let. Kromě seriálů jsem točila i filmy a jednou se mi podařilo dostat i na divadelní prkna,“ popisuje Groszmannová.

Itálii si zamilovala. "Mají tam výborné těstoviny a jídlo obecně. Navíc se mi líbí jejich jazyk a Italové byli také moc fajn," sděluje umělkyně.

Herečka si zahrála i v české komedii Westernstory či seriálu Četnické humoresky. Kromě hraní i dabuje. „Svůj hlas jsem propůjčila například postavám z Pobřežní hlídky či Komisaře Rexe,“ říká dabérka.

Na housle a kytaru hraje odmala

Získané ocenění Thálie, krásnou skleněnou vázu, má činoherkyně vystavenou v divadle. „Je to pocta, která se ne každému herci dostane. Nikdy jsem toto ocenění nevztahovala jen na výsledek mé práce. Beru to jako uznání inscenace, týmu a divadla. Dostala jsem ho za roli Mirandolíny ve stejnojmenné hře od Carla Goldoniho,“ vysvětluje.

Několik let žije divadelnice s rodinou ve Šlapanicích. „V roce 2014 jsme tady koupili rodinný dům a vychováváme zde tři děti. Je to město, které podle mě kráčí dobrým směrem. Jsou tu školky, školy, vynikající sportovní zázemí a také bazén,“ vyjmenovává milovnice činohry.

Herečka vyrůstala v Podkrkonoší. "Do Brna jsem přišla studovat konzervatoř, obor herectví a také housle. Na ně hraji odmala stejně tak jako na kytaru," dodává umělkyně.

Ve volném čase se věnuje rodině a jazykům. „Učím se anglicky a italsky. Procházky se psem jsou doslova balzám na duši,“ uzavírá žena.