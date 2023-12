Rozhořčení jsou zástupci Jihomoravského kraje poté, co vedení Brna v úterý schválilo vznik centrálního stavebního úřadu. Podle ředitele krajského úřadu Romana Heinze jde o velmi špatnou zprávu.

Poslední letošní krajské zastupitelstvo řešilo schvalování rozpočtu. | Video: Deník/Terezie Heinz

Kraj se totiž automaticky stane odvolacím orgánem nové stavební superinstituce. Ta má v Brně začít fungovat v červenci příštího roku.

Dosud pracuje na krajském odboru územního plánování a stavebního řádu šestatřicet zaměstnanců, kvůli magistrátním změnám jich nyní bude vedení kraje muset přijmout dalších dvacet. Odbor tedy čeká více než poloviční navýšení personálních kapacit.

„Nemáme na ně techniku, nemáme na ně lidi, pro nás to hlavně znamená tisíce stran spisů. V rozpočtu na to nejsou zahrnuté peníze a budou to náklady v řádech milionů a možná desítek milionů,“ stěžoval si na čtvrtečním zasedání krajského zastupitelstva ředitel úřadu Roman Heinz.

Současně dodal, že příslušná ministerstva nad stavem pouze pokrčila rameny. „Řekli, že je to na nás a že se budeme muset podívat na přepočet příspěvků pro výkon státní správy. My už ale nyní dostáváme pouze dvaasedmdesát procent celkového příspěvku a pro příští rok to má být ještě méně,“ nesouhlasil Heinz.

Opoziční zastupitel Petr Kunc z uskupení Spolu pro Moravu upozornil na nedostatek dřívějších diskusí, na kterých by plán zřídit v Brně centrální stavební úřad podrobně projednali.

„Centrální úřad má začít fungovat už v příštím červenci. Nevěříme tomu s ohledem na fungování stavebního zákona. Do toho nám má být z městských částí odebrán stavební úřad, kraj se na to bude muset připravit také,“ podivoval se Kunc.

Brněnský magistrát však počítá s tím, že s krajským úřadem bude ve věci superinstituce v průběžném kontaktu. „Záležitost byla projednávána s radním pro oblast územního plánování Jihomoravského kraje, panem Malečkem,“ reagoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Městský radní pro oblast územního plánování Petr Bořecký doplnil, že by měl centrální úřad zrychlit proces stavebního povolení, sjednotit výklad územního plánu a zjednodušit přechod na digitalizaci.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

„Bude mít své obvody v městských částech, kde budou jednotliví referenti. Nový stavební zákon začne platit od července. Pokud bychom současné úřady ponechali v městských částech, učili by se s ním tamní pracovníci třeba rok a pak bychom jim tyto úřady sebrali,“ argumentoval Bořecký.

Záměr vzniku centrální instituce vyvolal velký nesouhlas také mezi starosty městských částí. Ti oponují zejména místní znalostí a specifickými vazbami v městských částech, které by se v případě zřízení nového úřadu přetrhaly. Magistrátní stavební úřad vznikne nejspíše v budově bývalé pošty v Orlí ulici, první klienty přivítá pravděpodobně začátkem července příštího roku.