Celkem dvanáct poboček České pošty v Brně čeká v létě zánik. Ke zrušení téměř poloviny filiálek pak dojde v Brně-středu. Od července tak v největší městské části skončí pobočky v Údolní, Mečové, Kounicově, Křížové ulici a v ulici Příkop. Zbylé dvě pobočky v Nádražní a Orlí ulici se navíc na jaře dočkají přesunu.

Pošty na Kounicově a Mečové jsou na seznamu rušených poboček. | Video: Deník/Tereza Hálová a Lucie Burianová

Pobočku v Kounicově ulici přitom využívala například Eliška Neužilová, která bydlí v nedaleké Kotlářské ulici. „Využívám ji zejména na odesílání zásilek,“ uvedla mladá žena, která je tak jednou z těch, kterých se rušení poboček v centru Brna dotkne. Pokud si však Neužilová nechává zásilku přes státního dopravce zasílat, vyzvedává si ji většinou na velké pobočce v Nádražní ulici. I tu však čekají změny.

Rušené pobočky v centru Brna: Údolní 554/69, Mečová 695/2, Kounicova 688/26, Příkop 843/4, Křížová 96/18

Přesun poboček v Brně: z ulice Nádražní do obchodního domu Letmo, z Orlí do komplexu v Šumavské

Česká pošta totiž ze své současné budovy vedle brněnského hlavního nádraží zmizí a od května se přesune do obchodního centra Letmo. V červnu pak čeká přesun i další pobočku v Orlí ulici, a to do kancelářského komplexu Šumavská. Městská část však s masivním rušením poboček České pošty nesouhlasí a vadí jí i přesun zbylých dvou. „Považujeme to za radikální zásah do služeb, které Česká pošta našim obyvatelům dosud poskytovala. Ze sedmi poboček nám zbydou dvě. Oproti velkému provozu v Nádražní ulici bude jen menší pobočka v Letmu. Velká pobočka potom bude až v Šumavské ulici, což je na hranici se Žabovřeskami a vzhledem ke vzdálenosti to považujeme za velmi nešťastné. Brno-střed je největší městskou částí a zejména pro starší občany to bude velká nepříjemnost. Předpokládáme, že obslužnost se významně zhorší,“ sdělila mluvčí městské části Kateřina Dobešová s tím, že balíky si lidé budou moci vyzvedávat pouze na větší pobočce v Šumavské ulici.

Že zrušení poboček ublíží zejména důchodcům, potvrzuje například Helena Dirdová. I ta přitom měla v oblibě právě tu v Kounicově ulici. „Je to hloupé. Lidé z celého okolí chodí léta letoucí jenom jsem. Pošta je tu výborná, navíc je tu i lékař. Mám to tak všechno při jednom," zlobí se žena, která patří mezi ty dříve narozené. Neužilová totiž potvrdila, že v jejím věku jí dojíždět na pobočku v Šumavské ulici nevadí. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka seznam rušených poboček vychází z legislativních parametrů Českého telekomunikačního úřadu. Konkrétní pošty pak byly vybrané podle návštěvnosti klientů, počtu uskutečněných transakcí, ekonomické výnosnosti provozu a kritérií, které jsou důležité z pohledu klienta, jako je bezbariérový přístup nebo dostupnost veřejné dopravy. Odmítá, že by tak změny měly být vůči starším občanům diskriminační.

Mnozí však protestují, že by rušené pobočky nebyly dostatečně využívané. Zrušení poboček v Údolní a Kounicově ulici proto překvapilo například Annu Lutrovou. „Příliš tohle rozhodnutí nechápu, protože zrovna na Kounicově byly často fronty," podivila se. Sama přitom bydlí u Obilního trhu a obě pobočky využívala. Ekonomickým faktorům naopak rozumí Luděk Indra, kterého rušení poboček nechává klidným. „Věřím, že se mě rušení poboček České pošty v Brně-středu nijak nedotkne. Jedinou službu, kterou jsem v posledních letech využil, je vyzvednutí balíku nebo doporučeného dopisu při nezastižení adresáta a z tohohle pohledu se pro mě nic nemění. Navíc jde spoustu služeb řešit online přes datovou schránku, takže mi rušení zbytečných poboček České pošty dává z ekonomického hlediska smysl," řekl muž. K opatření přistoupila vláda v návaznosti na klesající zájem o poštovní služby.

Podle nových podmínek by každá obec přesahující dva a půl tisíce obyvatel měla disponovat jednou poštou v docházkové vzdálenosti tří kilometrů, dosud to byly kilometry dva. Rušením poboček chce Česká pošta snížit ztrátu, která loni dosáhla půldruhé miliardy korun. „Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ uvedl zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Pokud by firma nepřijala úsporná opatření, skončila by letos nejspíš v insolvenci. Součástí rušení pošt je i zrušení více než dvou tisíc pracovních pozic. Z nich je ale část neobsazená, protože pošťáků odejde výrazně méně. Podnik jim navíc nabídne rekvalifikace nebo jiná místa. „Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by už pobočky nebyly žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ doplnil Štěpán.