V Brně Centrum Tance začínalo v roce 2004 s jedním sálem v Bezručově ulici, zde se učil výhradně orientální tanec. Brzy byl ale otevřen další sál. "A taktéž flamenco jako nový taneční styl. V roce 2007 se Centrum Tance přestěhovalo do nových prostor na Václavské ulici, kde mělo nejprve pět, následně šest sálů. V roce 2011 jejich počet dosáhl čísla jedenáct," popsala v Internetové encyklopedii dějin Brna administrátorka projektu Jitka Šibíčková.

Jedenácti sály se před deseti lety stalo Centrum Tance v Brně největším v České republice. "Může se srovnávat s podobnými zařízeními v západní Evropě. Příjemnou atmosféru slavnostního otevření podtrhlo několik tanečních vystoupení a ukázkových výukových lekcí," doplnila v encyklopedii historička Miroslava Menšíková.

Přestože pokřtěno bylo před deseti lety, Centrum Tance v Brně funguje skoro dvacet let. "Celou tuto dobu tancujeme a cvičíme s nadšením a láskou. Co se během let určitě měnilo byla oblíbenost jednotlivých stylů. Zpočátku byl například na výsluní orientální tanec, zažili jsme období obrovského rozmachu zumby, do naší nabídky jsme přidali třeba pole dance, tedy akrobacii na tyči," popsala za Centrum Tance Lucie Nekolná.

Dnes v Brněnském centru lidé vyzkouší desítky tanečních stylů, které učí asi tři desítky lektorů. "Nabízíme třeba balet, fit dance, flamenco, jógu, latinskoamerické tance pro jednotlivce i pro páty, salsu, tanec pro děti," vyjmenovala Nekolná.

V loňském roce se z Václavské centrum přesunulo do Hybešovy ulice, než ale začaly pravidelné lekce, museli zavřít kvůli koronaviru. Aktuálně nabízí online lekce. "Teď už netrpělivě vyhlížíme zmírňování opatření, ale nezahálíme. V březnu jsme rozjeli bohatou nabídku online lekcí a pokračujeme v nich dodnes. Tyto lekce vedou naši lektoři z Prahy a Brna, klienti se k nám mohou zdarma přidat na Facebooku během živých vysílání každé pondělí až čtvrtek, přidat se do soukromých skupin přes Google Meet nebo přes zoom Zoom, popřípadě si zakoupit jednu z mnoha předtočených videolekcí," nastínila Nekolná

Jak dodala, překvapil je zájem o online lekce. "Cvičí a tančí s námi lidé ze vzdálených koutů republiky. Přišla nám spousta hezkých zpráv, že se díky nám lidé donutí hýbat a že si s radostí zkoušejí nové styly, na které by se třeba styděli vyrazit naživo do sálu, protože je nikdy předtím nedělali," přiblížila.