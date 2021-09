Pokud by město od bytové politiky upustilo, nemohli by trh nijak ovlivnit. Jednou z forem jak se snaží změnit situaci je například předělávání domů hrůzy na startovací byty.

Jedním způsobem, jak město může do situace s byty zasáhnout je jeho bytová politika. „Díky tomu, že město vlastní poměrně velké množství bytů, má možnost vytvářet určitou bytovou politiku. Vlastní nejen byty ale i pozemky,“ dodal Sedláček.

Cena za metr čtvereční brněnského bytu už přesáhla sto tisíc korun. Průměrný loňský plat v Brně byl přes jednačtyřicet tisíc korun. „Ani pandemie nezastavila růst ceny nemovitostí a ani mladí lidé se tak se nebojí si vzít si hypotéku, protože je to v podstatě jistá investice,“ vysvětlil ekonom Petr Pelc. Většina lidí podle něj naopak na hypotéku dosáhne.

Růst cen není jen brněnskou záležitostí, ale je možné jej vidět i v zahraničí. Velkou roli v ceně bytu dělá jeho lokalita. Lidé platí za to, v jakém okolí bydlí. „Pokud bude Brno i nadále atraktivní, ceny nemovitostí půjdou nahoru,“ vylíčil stavební ekonom Zdeněk Dufek.

Nad cenami brněnských bytů se rozčiluje spousta lidí. Problém s nimi má i Brňan Patrik Rokos. „Je to děs. V dnešní době si člověk nemůže najít ani malou garsonku jen pro sebe, natož aby mu zbylo i na jídlo, oblečení nebo jako úsporu do budoucna,“ svěřil se Rovnosti.

