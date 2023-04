„Trh je strnulý. Lidé se odmítají smířit s tím, že byt, který před chvílí stál sedm milionů korun teď prodají za pět a nic se neprodává. Bude to tak otázka příležitostí a nikoli celého trhu, ten bude dále mrznout,“ je přesvědčený Brňan. Sám čeká na nabídku pod cenou a na letošní koupi nemovitosti to tak nevidí. Zlevnění hypotečních úvěrů v tomto roce nepředpokládá a na nové bydlení s přítelkyní nespěchají. „Nepotřebuji ho vyřešit v květnu,“ ubezpečil.

Podle dat společnosti Trikaya, která situaci na trhu monitoruje, lidé letos příliš nenakupují ani na trhu novostaveb. Za první tři měsíce se prodalo celkem 108 bytů, tedy jen o něco více než v předchozích dvou čtvrtletích. Ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku se pak jedná o více než šedesátiprocentní propad. „Z vývoje v prvním letošním kvartálu vidíme, že se trh s novostavbami stále nerozhýbal. Výjimku tvoří nemovitosti v prémiovějších projektech v dobrých lokalitách. A i zde platí, že se musí jednat o atraktivní cenu,“ sdělil výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Dalibor Lamka.

Ten potvrzuje předpoklad Petra V., že ceny hypoték v tomto roce razantní snížení nečeká. Ceny úvěrů by sice neměly nadále stoupat, jejich pokles však podle Lamky bude spíše opatrný a pro rozhýbání trhu to podle něj nemusí stačit.

Na rozdíl od trhu bytů z druhé ruky, který na ekonomickou situaci zareagoval výrazným zlevňováním, trh s novými byty zůstal po mírném poklesu cen v posledním čtvrtletí minulého roku stabilní. Po rekordním druhém loňském kvartálu, kdy průměrná nabízená cena nového bytu v Brně dosáhla hodnoty 127 200 korun za metr čtvereční, přišel postupný pokles na 124 800 z posledního čtvrtletí.

Začátek letoška však na sestupný trend nenavázal a cena se znovu vrátila na 126 200 korun, tedy na prakticky stejnou úroveň jako loni ve třetím čtvrtletí. Průměrná cena prodaného bytu dokonce zůstala na úrovni bezmála 130 tisíc za metr čtvereční. Zatímco v předchozích čtvrtletích se prodávalo nejvíce bytů o velikosti 2+kk, od začátku nového roku prodejům dominují 1+kk, u kterých je průměrná cena za čtvereční metr nejvyšší.

„Průměrná cena prodaného bytu v Brně se v prvním čtvrtletí pohybovala okolo 130 tisíc za metr čtvereční, tedy ještě o několik tisíc výše, než byla průměrná nabídková cena nových bytů na trhu. Jasně to ilustruje situaci, kdy se nyní prodávají hlavně menší byty ve vyhledávaných lokalitách a projektech, které jsou energeticky úspornější,“ sdělil Lamka.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila však zůstává ekonomická nálada domácností chladná. Přetrvávají totiž obavy z dalšího růstu spotřebitelských cen a ze zhoršení hospodářské situace. A ochladilo se i na straně nabídky. Počet nabízených bytů se mezičtvrtletně snížil. Zatímco na konci roku bylo v nabídce 1 547 novostaveb, na konci letošního března to bylo již 1 436.

„Velká ochota k aktivitě není zřetelná ani na straně prodávajících. Ti si pochopitelně uvědomují, že pro prodej nemovitosti nepanuje právě příznivé klima a mnoho z nich se tak pokouší situaci takzvaně vysedět v naději, že se podmínky v dohledné době opět zlepší a v jednáních budou tahat za delší konec provazu,“ popsal ekonom.

Ačkoliv se tak z nedávno dokončených developerských projektů do nabídky nadále uvolňují nové byty, řada firem v současné době zahájení výstavby odkládá. Aktivita ve stavebnictví tak zamrzá a to zůstává v kleštích rostoucích nákladů a klesající poptávky. V dohledné době tak lze očekávat menší počet dokončených staveb, což bude působit proti poklesu jejich ceny.

To potvrzuje i ředitel pobočkové sítě M&M reality Tomáš Štěpnička, podle kterého zatímco trh s byty z druhé ruky začíná fungovat velmi dobře, trh s novostavbami stagnuje. „Ceny starších nemovitostí padají a jejich trh to začíná velmi zajímavě oživovat. Developeři jsou však v odlišné situaci. Cena prací, stavebního materiálu a dalších věcí jim neumožňuje cenu bytů výrazněji korigovat. Prodávat je vysoko nad sto tisíci za metr a tvrdit, že je to dobrá cena, je při dnešních hypotečních sazbách problematické. Novostavby už se zdaleka neprodávají jako v době, kdy byly levné energie, hypotéky a lidé horlivě nakupovali investiční byty, kterých se dnes naopak začínají zbavovat. Mnozí z nich tak výstavbu pozastavili nebo byty částečně pronajímají a vyčkávají, až se inflace, ceny energií a úrokových sazeb umoudří,“ vysvětlil Štěpnička.

Ekonom tak rovněž předpokládá, že u nemovitostí dojde ke krátkodobému poklesu cen, ovšem spíše v konkrétních lokalitách a segmentech trhu. V podobné náladě se ponese pravděpodobně i většina letošního roku. K většímu oživení by mohlo dojít v posledním čtvrtletí, a především začátkem roku příštího. O tom je přesvědčený i Petr V. „Ke konci roku to část lidí vzdá a začne něco málo nakupovat. Nejde to odkládat donekonečna,“ dodal.