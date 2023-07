Děti zkoumají povrch Marsu, cestují na jiné planety a hrají si v raketě. Nově opravené dětské hřiště na Náměstí Republiky v Oslavanech připomíná vesmír. V půlce července skončila rekonstrukce jak hřiště, tak celého náměstí. Původně měly opravy trvat až do září. Celková oprava vyšla na téměř devět milionů korun.

Nové dětské hřiště v Oslavanech. | Video: Deník/Michal Hrabal

Nová podoba parkového náměstí kopíruje původní uspořádání cest z šedesátých let. Vzhled je ale modernější. „Při pohledu na mapu zjistíte, že celé sídliště z šedesátých let bylo rozvržené tak, aby připomínalo raketu. Tehdy to bylo z důvodu prvního dobývání kosmu, teď dobýváme Mars,“ sdělil starosta Oslavan Vít Aldorf.

Právě povrch Marsu inspiroval podobu nového dětského hřiště. „Nachází se na něm ufounský létající talíř, ze kterého vychází skluzavka. Pak tam máme pozemskou raketu s průlezkou nebo další planety. Ta nevětší má na sobě lezecké úchyty,“ řekl starosta.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Dalším prvkem na dětském hřišti je kolotoč, který vypadá jako Saturn s prstencem. „Děti na hřišti najdou i černé díry, kam jsme umístili zemní trampolíny. Máme tu i planetu, která chrlí do vesmíru kosmický materiál. A mlžítko osvěžuje děti v teplých dnech,“ přiblížil starosta.

Lidem se moderní vzhled líbí. „Hřiště je pěkné, vypadá dobře. Chodíme sem skoro každý den. Nejvíce se nám líbí planeta s lezeckými chyty a ta, která vypouští mlhu,“ míní jedna z matek, která hřiště navštěvuje se synem. Děti mají také možnost přistát na Zemi a přejít k pítku a rostlinám.

Náměstí s dětským hřiště je podle starosty netradiční výraznou barevností v odstínech červené a žluté. „Celé je to tak trošku kosmické a také šetrné k přírodě,“ zmínil na Facebooku.

Kolem hřiště jsou umístěné dřevěné lavičky. „Také jsme na náměstí zasadili nové stromy. Drobná nevýhoda je, že na lavičky svítí slunce. Nové stromy musí ještě povyrůst. Jinak je stínu dost. Nechali jsme totiž na náměstí i původní dřeviny,“ vysvětlil starosta Oslavan.

Děti na hřiště nesmí s koloběžkami a koly. Zákaz mají i kočárky a psi. „Povrch je vyrobený ze speciální drcené gumy, která tvoří zároveň i dopadovou plochu. Černá guma z kol by na tomto materiálu zanechala šmouhy. Jinak je to velmi příjemný povrch vhodný i ke hrám bez bot,“ vysvětlil Aldorf.

Matky mohou kočárky nechat u laviček pár metrů od hřiště.

V září se ve městě konají Oslavanské historické slavnosti. „Při té příležitosti se na náměstí potkáme s lidmi. Popovídáme si o vzhledu náměstí i hřiště,“ řekl starosta.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ