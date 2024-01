/INFOGRAFIKA/ Téměř pětačtyřicet tisíc lidí přistihli loni revizoři bez platné jízdenky v tramvajích, autobusech či trolejbusech v Brně. Zkontrolovali přes sto tisíc vozidel.

Kontroly revizorů v nočních rozjezdech v Brně. | Foto: Deník / Jolana Halalová

„Tyto cestující neodrazuje ani loňské zvýšení pokut, kterým jsme chtěli od přepravy bez jízdenky veřejnost odradit. Na pokutách tak neplatiči uhradili přes dvaatřicet milionů korun, což je o 8,4 milionů více než v roce 2022,“ sdělil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Nejvíce mezi neplatiči převládají mladí mezi osmnácti a pětadvaceti lety. Tvoří necelou čtvrtinu. „Jejich poměr se ale v posledních deseti letech mírně snižuje. V těsném závěsu za nimi se drží věková skupina od třiceti do čtyřiačtyřiceti let, která tvoří dvaadvacet procent. Nejméně neplatících je mezi lidmi staršími šedesáti let," popsala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Černí pasažéři v brněnské městské hromadné dopravě. Infografika: Deník/Markéta EvjákováZdroj: Deník/Michal Hrabal

Generální ředitel Havránek ujistil, že od frekvence kontrol pracovníci dopravního podniku neustoupí. „Za službu, kterou využívám, je normální zaplatit,“ dodal.

Od května loňského roku dopravní podnik navýšil pokuty z osmi set korun do pěti pracovních dní a patnácti set korun od pěti pracovních dní na tisíc korun, pokud cestující platí na místě, a patnáct set korun, pokud přijde zaplatit později na pobočku.

„Zřejmě i z tohoto důvodu vzrostl počet pokut uhrazených na místě ve voze. Cestující takto zaplatili osmnáct milionů korun, z toho dvanáct milionů kartou,“ řekl vedoucí tarifního oddělení Vít Prýgl.

Od zavedení zvukového nahrávání pracovníků přepravní kontroly před patnácti lety a rozšíření schopností revizorů, jak jednat s agresivním cestujícím, se výrazně snižuje počet napadení. Ročně se pohybuje do deseti.

„V roce 2023 jsme zaznamenali dva případy s následnou pracovní neschopností. Jen pro srovnání – v roce 2008 jich bylo třicet," připomněl mluvčí Tomaštíková.

Věková struktura cestujících bez jízdenky v brněnské městské hromadné dopravě. Zdroj: DPMBZdroj: Deník/Michal Hrabal