Své zkušenosti s počínáním zlodějů v Černovicích má například Monika Puczok. V domě v Olomoucké ulici se někdo pokusil vloupat do sklepa a kočárkárny. „Stále tam jsou vidět stopy po páčení kolem zámku. Několikrát se taky dobývali do hlavních dveří, a to i tak, že se druhý den nešlo dostat ven ani dovnitř," popsala žena.

Dle svých slov by především uvítala, kdyby bylo před vchodovými dveřmi osvětlení. „Oceňuji ale aktuální instalaci samozamykacích dveří, to by mělo bezpečnosti pomoci a jsem za to moc ráda," dodala Puczok.