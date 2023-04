Pourová přiznala, že kvůli převodu majetku a ověřování podpisů vozila v posledním období matku na poštu téměř každý týden. Od domu je stávající pobočka vzdálená dva kilometry. „Parkování je hned za rokem a maminka je na poštu schopná i nadále dojít pěšky," vyprávěla žena.

Zásilky v centru Brna o tři kilometry jinde: chtějí ještě jednat s Českou poštou

Dojíždět s matkou na poštu v blízkosti hlavního nádraží si však Pourová neumí představit. Za problém považuje zejména parkování. „Kdekoli ve městě zaparkuji, maminka to už neujde. Budu jí muset přenést na invalidní vozík,“ děsí se Pourová. O bezbariérovosti takovéto cesty má pochybnosti, navíc by to byl podle ní pro matku velký stres.

V Nádražní ulici se nyní nachází velká pobočka vedle budovy hlavního nádraží, od 15. května se však má přesunout do menších prostor o pár desítek metrů vzdáleného obchodního centra Letmo. Navíc tam pošta nebude poskytovat balíkové služby a ukládání zásilek.

Raději hromadnou dopravou

Reportérka Deníku v Nádražní ulici oslovila několik návštěvníků. Všichni však kvůli placenému parkování nebo neznalosti možností zvolili raději cestu městskou hromadnou dopravou.

Lidé, kteří zamíří na poštu u nádraží autem, mohou zaparkovat na několika placených místech v docházkové vzdálenosti od Letma okolo deseti minut, například v Benešově nebo na Skořepce. Variantou je také parkování v modrých zónách, nejblíže Letmu jsou místa v Nádražní nebo Benešově ulici, která však bývají často zaplněná.

Schválené rušení poboček České pošty: podívejte se, které končí v Brně

Další možností je neplacená parkovací plocha mezi Uhelnou a Úzkou ulicí, která je v docházkové vzdálenosti od plánované pobočky deset minut. Pár, který na místo přijel v pondělí, reportérce Deníku sdělil, že neplacené parkoviště je pro ně výhodnější. Na pobočce se jen otočí a neplánují za tak krátkou dobu za odstavení auta platit.

Parkovací plochy v Brně-středu blízké plánované pobočce v obchodním centru Letmo.Zdroj: Infografika: Deník/Tomáš Marek

Kromě pobočky v Křížové ulici plánuje Česká pošta zrušit další čtyři pobočky v městské části Brno-střed v nejbližším centru města. Od července přestane bez náhrady fungovat i pošta Kounicově, Údolní, na Příkopě a Mečové.

Radikální změny u poboček České pošty v centru Brna: pět zruší, dvě přesunou

„Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme tři sta poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba," sdělil pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Pobočka v Orlí má najít své nové místo od 5. června v o tři kilometry vzdálené Šumavské. Ani tam ale možnosti parkování alespoň prozatím nejsou nijak velké.

Modré zóny

Lidé mají šanci nechat auto v modrých zónách, kde je minimálně první hodina zdarma, ale počet volných míst je omezený. Navíc situace se tam ještě zhoršila po nedávném uzavření parkoviště na rohu Veveří a Šumavské, kde začala stavba parkovacího domu. Další možností je placené parkoviště v ulici Veveří, kde je zdarma první půlhodina a šedesát minut poté vyjde na deset korun.

Představitelé Brna-středu se proti plánovaným změnám České pošty v jejich městské části vymezili. „Všechny pobočky České pošty na území městské části Brno-střed nejsou jen spádovými poštami pro obyvatele v docházkové vzdálenosti, ale vzhledem k jejich poloze v centrální oblasti Brna mají daleko širší působnost, zejména pro společenské a hospodářské aktivity,“ má jasno starosta Vojtěch Mencl.

Zvláštní význam pak má podle něj pošta Nádražní, která slouží jako celobrněnská hlavní pošta s devadesátiletou tradicí.

Zmatení cestující na nádraží Zvonařka: Nevíme, kudy do centra Brna, stěžují si

Rada městské části Mencla v pondělí pověřila k jednání s vedením České pošty a Českého telekomunikačního úřadu. Rada Brna-středu požaduje, aby Česká pošta zachovala pobočku ve stávajících prostorách v Nádražní ulici včetně poskytování balíkových služeb a služeb ukládání zásilek a také pobočky Kounicova, Údolní, Křížová, Příkop a Mečová.

S přispěním LUCIE BURIANOVÉ