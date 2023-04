Jihomoravský hejtman Jan Grolich jednal se zástupci České pošty. Chtěl si nechat vysvětlit, co vedlo k rušení konkrétních poboček. „Vím konečně proč tato rozhodnutí padla," oznámil hejtman. Po jednání dospěl k závěru, že po plánovaných změnách by neměly výrazně stoupnout čekací lhůty na pobočkách v kraji.

Pobočka České pošty v Kounicově ulici v Brně. | Foto: Deník/Tereza Hálová

Při jednáních se zabýval nejen diskutovaným rušením a přesunem poboček v Brně-středu, ale také v dalších částech Brna. Dozvěděl se, že v každé městské části by měla zůstat alespoň jedna pobočka. Zaměřil se také na ostatní jihomoravská města, například Hodonín a Vyškov. Změny na pobočkách České pošty vyvolávají v posledních týdnech bouřlivé reakce nejen ze strany starostů, konkrétní změny v plánech pošty ale budou podle Grolicha právě na nich.

Konkrétně v Brně-středu má dojít ke zrušení téměř poloviny filiálek. „Ve finále si myslím, že budou znamenat bezproblémovou a lepší dostupnost služeb. Lidé si sice budou muset zvykat na nová místa, ale nové pobočky nabídnou služby, které v tom místě nebyly," poznamenal Grolich. K původně zvažovanému zrušení pobočky v obchodním centru Velký Špalíček nedojde, naopak má skončit pobočka na Renneské třídě.

Poštovní pobočka v Orlí ulici má mít nové místo v budově v Šumavské, část jejich služeb se však stejně jako celá hlavní pošta v Nádražní ulici přesune do obchodního centra Letmo. Tato nová pobočka bude mít šestnáct přepážek. „To by měla být dostatečná kapacita," myslí si hejtman.

S tím ale nesouhlasí starosta Brna-středu Vojtěch Mencl. Filiálku v Nádražní ulici označil jako významnou, a to především kvůli jejímu celobrněnskému rázu a dlouhodobé tradici. „Její zrušení a zcela nevhodné přesuny aktivit do budovy Letma a do Šumavské ulice ztíží život všech Brňanů a budou velmi negativně vnímány nejen ve vztahu k České poště, ale i k jejich řídícím státním institucím,“ dodal Mencl.

Musí dojít k dohodě

Novou informací je podle Grolicha to, že stejně jako v každém městě má být pošta, tak má zůstat pobočka i v každé městské části, kde doposud je. „Jsou zde malé městské části, kde zůstanou velice málo využívané pobočky na úkor toho, že se zruší pobočka v sousední velké městské části, která je mnohem víc navštěvovaná," upozornil Grolich. Zástupci pošty by podle hejtmana raději rušili jiné filiálky, ale musí splnit tento parametr podle zadání.

„Komplikované je to momentálně v tom, že musí dojít k dohodě dvou starostů. Nebude snadné přesvědčit starostu, aby kývl na zrušení místní málo navštěvované pobočky, protože obyvatelé jezdí na poštu do sousední městské části," uvažoval Grolich.

Z jednání Grolicha s Českou poštou vyplynulo, že například v Hodoníně je jedna pošta, která má velkou vytíženost, zatímco ty ostatní naprosto minimální. „Nemá velkou logiku tyto pošty zachovat. Když vidíte data, tak ta rozhodnutí chápete," tvrdil hejtman.

Podle něj z dat, které předložila Česká pošta, vyplývá, že v Brně asi sedmdesát procent lidí čeká míň než pět minut. "Například v Hodoníně, když tam zůstane jedna pošta, tak člověk je na pobočce za pět minut odbavený. To jsou krátké časy a nedostáváme se na nějaké limitní lhůty, které jinde v České republice jsou," konstatoval Grolich. Hodonín však momentálně jedná s Českou poštou o zachování poboček formou pošta Partner plus.

O to stejné se snaží také Vyškov. „Je možnost, že si to dojednají. V některých městech se jedná o tom, že by se například prohodily pobočky. Danému městu to dává větší logiku a Česká pošta je tomu otevřená," řekl Grolich. Tato jednání by se měla dotýkat především poboček, které jsou hojně využívané místními nebo lidmi, kteří okolo nich projíždějí.

Předmětem jednání ale nebylo plány pošty měnit. „Já jsem dnes od České pošty chtěl data a kritéria, podle kterých se rozhodovali. Slyšel jsem argumenty, které jsem chtěl slyšet. Chápu jejich rozhodnutí. Ale také chápu argumenty, proč se to někde jeví nelogické," shrnul hejtman. Z předložených dat usuzuje, že plánované změny by neměly výrazně navýšit čekací lhůty na poštách.

V poslední dubnový čtvrtek se uskuteční další jednání, tentokrát na krajském úřadě spolu se starosty měst a městských částí, kteří o to budou mít zájem. Na tomto jednání se starosty by se příští týden měl shrnout stav jednání České pošty s jednotlivými městy. „Za mě je to teď hodně o starostech," dodal Grolich.