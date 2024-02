„ Rušení pošt je pro mě to nejhorší, co se kdy stalo . Pošta v Letmu u nádraží je nejhorší pošta, jakou jsem v Brně zažil. Naštěstí bydlím v Kohoutovicích, kde nám nechali normální poštu s normálními přepážkami a zaměstnanci,“ stěžuje si redaktorce Deníku na místě Brňan Ivo Svoboda.

VIDEO: Další úsek VMO v Brně. Podívejte se, kudy a jak povede Ostravská radiála

Se změnami ve fungování filiálek České pošty příliš nesouhlasí ani Iva Kubínová. „Pošta mi teď bude ve Špalíčku scházet. Už mi v okolí zrušili dvě, takže mi to docela udělalo čáru přes rozpočet,“ krčí rameny žena.

Kontrastem je naopak situace v brněnské Orlí ulici, kde se pobočka s 1. únorem znovu otevírá zákazníkům. Hned po začátku otevírací doby se na místo hrnou první Brňané a ačkoli chvíli tápou, nakonec poštu nacházejí.

Mezi několika nově příchozími je například invalidní důchodce Milan Kopřiva. „Chodil jsem na poštu v Orlí ještě v době, když dříve fungovala. Budu tam chodit znovu. Párkrát jsem byl na Nádražní nebo v Letmu, ale tam bylo na delší čekání. Teď je v Orlí několik přepážek a rychlé odbavení, takže nemám důvod chodit jinam,“ vysvětluje svoji návštěvu penzista.

Znovuotevření pobočky České pošty v brněnské Orlí ulici si lidé ve čtvrtek pochvalovali.Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Podobný názor sdílí také Luďka Kamenská, která bydlí v Masarykově ulici. Přestože měla blízko i filiálku ve Velkém Špalíčku, za dobu jejího fungování nebyla s tamními službami zcela spokojená.

„Byla jsem jednou ve Velkem Špalíčku a jednou v Letmu, ale tam se mi to vůbec nelíbilo, protože to bylo nepřehledné. Jsem proto ráda, že pošta na staronovém místě zase otevřela, protože je tahle pobočka moje první volba,“ pochvaluje si Kamenská při odchodu.

Navštěvovaná a oblíbená pošta skončila v Orlí ulici loni v červenci. Kvůli snižování počtu filiálek ji posléze nahradil Velký Špalíček. Tam se pobočka udržela pouze do konce ledna.

Důvodem přesunu jsou malé prostory. Místo toho nyní Orlí nabídne o jednu přepážku navíc a ukládací prostory pro balíky, které ve Špalíčku chyběly.

Pracovníci filiálky v Orlí měsíčně odbaví minimálně jedenáct tisíc zákazníků. „Vyhodnotili jsme poptávku po poštovních službách v Brně-středu a rozhodli se provoz posílit tím, že přesouváme poštu ze Špalíčku na Orlí. Důvodem je, že Špalíček neumožňuje jakékoli rozšíření,“ komentuje ve čtvrtek regionální manažerka České pošty Pavla Blumenschein.

Pobočka pošty v Orlí ulici už zase funguje, podívejte se

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Rozhodnutí kvituje i důchodce Vendelín Hafrovič, který poblíž Malinovského náměstí pravidelně chodí na oběd. „Chodil jsem na Orlí i před uzavřením, občas využívám poštu v Bystrci, protože tam bydlím. Když jedu na oběd do centra, mám to alespoň po cestě a vyřídím si všechno, co potřebuji,“ usmívá se penzista při příchodu na poštu.

Aktuálně jsou na Orlí v provozu tři přepážky a možnost ukládání balíků, služby CheckPoint ale pobočka nenabízí. V pondělí a středy je filiálka otevřená od desáté dopoledne do šesté večer, v úterý, čtvrtek a pátek vždy od osmé ráno do čtvrté odpoledne. Pozor si však lidé musejí dát na polední pauzu, která je každý všední den mezi polednem o jednou odpoledne.