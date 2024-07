Opak je ale již bezmála rok pravdou. Své dveře vyhledávaná pobočka České pošty na náměstí 28. dubna uzavřela se začátkem loňského července. Od té doby má zhruba pětadvacet tisíc obyvatel městské části k dispozici pouze jednu filiálku, a to v nákupním centru Max v Kubíčkově ulici. „Pošta na náměstí mi přišla příjemnější, modernější a byli tam i příjemnější zaměstnanci,“ podotkla třeba Magda Sedláčková.

V současnosti se v místě bývalé pošty nachází obchod s galanterií. Filiálka v tamním obchodním centru Javor přitom na náměstí 28. dubna fungovala teprve poměrně krátce. K dispozici tam lidé měli zcela nové zázemí. „Jednou za měsíc to pro mě bylo spojení příjemného s užitečným, na poštu v nákupním centru Max chodím naopak jen výjimečně,“ povzdechla si Sedláčková.

Proti rušení poboček České pošty vznikl takřka bezprostředně po oznámení nepopulárního kroku otevřený dopis, jehož autorem byl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Uzavření filiálky na náměstí 28. dubna hodnotí zpětně jako špatné rozhodnutí. „Snížila se tím občanská vybavenost v místě,“ zhodnotil Kratochvíl.

Rok od uzavření poboček České pošty. V Bystrci snížili čekací dobu o dvě minuty | Video: Deník/Terezie Heinz

Stav na aktuální pobočce v takzvaném Maxu označil za podobný jako doposud. „Faktem je, že na Kubíčkově otevřeli další přepážky a prodloužili otevírací dobu. Nyní je tam otevřeno od osmi ráno do šesti večer, předtím to bylo v některé dny snad jen dopoledne,“ pokračoval bystrcký starosta.

Ve srovnání s loňským květnem se počet klientů na pobočce v Kubíčkově ulici zvýšil z 6 875 na 10 617. Průměrná čekací doba zákazníků se ale v meziročním srovnání snížila z pěti minut a devatenácti vteřin loni v květnu na tři minuty a dvacet sekund v květnu letošním. „Ke snížení průměrné doby čekání přispělo navýšení průměrného počtu otevřených přepážek,“ vysvětlil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

V souvislosti s redukcí filiálek nezaznamenali zástupci České pošty zásadní problémy. „Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc,“ dodal Vysoudil.

Tomu odpovídají také reakce některých Brňanů, kteří se od státní služby raději přesunuli k soukromým doručovacím společnostem. „Pokud by Českou poštu zavřeli, bylo by mi to jedno,“ zmínil se třeba Peter Kark.

Pro co nejkratší čekání doporučují představitelé České pošty svým zákazníkům zejména online objednávkový systém. „Na webu nebo v mobilní aplikaci si lidé zvolí termín a službu. Rezervace je obratem potvrzena SMS zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. Ten při příchodu zadá do vyvolávacího systému. Objednávat se je nutné minimálně den předem,“ doporučil Vysoudil.