Konkurovat nynějším státem objednaným rychlíkům se České dráhy chystají od změny jízdních řádů v prosinci příštího roku. Záměr na spojení, které státní dopravce do roku 2019 obsluhoval, oznámila firma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten je následně zveřejnil na svých webových stránkách. O plánech Českých drah informoval jako první server Zdopravy.

Zatímco RegioJet odjíždí z Brna do Bohumína každou hodinu, rychlíky národního dopravce by z obou výchozích stanic vyjížděly čtyřikrát denně. Zastavovat mají v Přerově, Ostravě-Svinov, na ostravském hlavním nádraží a v Bohumíně. Není však jasné, zda by vlakové soupravy absolvovaly cestu po jednokolejce přes Vyškov, nebo přes kapacitnější železniční infrastrukturu v Břeclavi.