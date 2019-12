Ještě než žáci z brněnské Základní školy Labská s lidmi na náměstí spustili v mrazu první koledu, uctili všichni na chvilkou ticha památku obětí střelce z Ostravy. A pak už se náměstím nesly známé tóny vánočních písní.

„Chodím sem každý rok, je to skvělé,“ řekla Brňanka Pavla Nováková. Ta přišla podpořit dceru Adélu, která na pódiu zazpívala vánoční hit Ewy Farné Vánoce na míru.

Se školáky si zanotoval herec a dabér Zdeněk Junák, který zavzpomínal na školní léta. „Chodil jsem se starším bráchou do jednotřídky v Kelčanech. On seděl vzadu a musím říct, že to moc nedělalo dobrotu,“ usmíval se Junák.

V Brně a na Brněnsku si koledy s Deníkem Rovnost zazpívalo zhruba 2200 lidí. „Zpívali jsme u kostela, atmosféra byla úžasná. Kromě koled jsme si připomněli třeba pouštění skořápek po vodě,“ uvedla Zdenka Šíchová z Pohořelic.

Online reportáž Česko zpívá koledy Celá on-line reportáž ZDE

"Jsme u této akce od začátku, tudíž už podeváté jsme se sešli společně s Divadlem Slunečnice Kristynou a Kristianem Šebkovymi na této úžasné akci. Nechyběl svařák, punč či teplý jablečný mošt. Kromě koled zazněly vánoční písničky z pohádek a vlastní tvorba," pochvalovala si akci starostka TJ Sokola Brno IV Petra Quittová.

Nezpívalo se jen v Brně. V Kuřimi se sešlo přibližně padesát lidí před místní základní uměleckou školou, kde bývá zpívání koled v rámci akce Česko zpívá koledy už tradičně. Na nástroje zpěváky doprovodili pedagogové a žáci ZUŠ, zejména atraktivní byla hra na dudy zástupkyně ředitelky paní Chocholáčové a žáků dechového oboru pod vedením pana učitele Pálenského. Škola také rozdala příchozím jednoduché rytmické nástroje, takže se mohli doprovázet na tamburínu nebo dřívka.

Akce se vydařila i v Sokolnicích. "Vedle vánočního stromu se nás sešlo odhadem osmdesát, včetně žáků, učitelů a dalších obyvatel Sokolnic," napsal učitel Jakub Šustr.

V Pohořelicích se koledy rozléhaly u kostela. "Akce se pěkně vydařila. Krásný stromeček, andílci, jesličky…dobré občerstvení," pochvalovala si Růžena Tesařová.