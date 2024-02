/VIDEO, FOTO/ Legendární pořady a nahrávky zazní ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Mezi nimi například Rozhlasové lásky Jana Daleckého. Brněnské studio Českého rozhlasu si tím letos připomíná významné jubileum. Prvního září uplyne sto let od zahájení pravidelného vysílání v Brně a na Moravě.

Představení programu se neobešlo ani bez masopustní vsuvky. | Video: Deník/Michal Hrabal

Český rozhlas Brno nabídne speciální pořady, bohatý program i zajímavé výstavy. Jeho zástupci v úterý program blíže představili.

Středobodem se stane rozhlasová budova v Beethovenově ulici. „Budova, ve které dnes sídlíme, byla původně bankou. Myslím si, že tento nádherný dům zůstal bankou i doteď. Je to banka rozhlasových pokladů, a to bychom chtěli lidem přiblížit," sdělil koordinátor vzpomínkových akcí Jaromír Ostrý.

Generální ředitel René Zavoral uvedl, že Český rozhlas Brno je nejstarší, největší a nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu.

Každý měsíc se otevře rozhlasová Sedmička, tedy Studio 7, kde se setkají Fajnšmekři spojení s rozhlasem a rozhlasovou hudbou. Posluchači se mohou těšit na velká jména, jako je třeba Miloš Štědroň, současné umělce, oceňované osobnosti i výrazné talenty.

Šéf rozhlasu v Brně Josef Podstata uvedl, že stému jubileu podřizují celý letošní rok. „Ve vysílání budeme nejen vzpomínat, ale přineseme i několik nových pořadů. Zároveň chystáme spoustu doprovodných akcí. Cílem je poukázat na širokou činnost našeho rozhlasu, která zahrnuje zpravodajství, publicistiku, hudbu, zábavu i poučení, natáčení mluveného slova či záznamy koncertů," nastínil Podstata.

Český rozhlas Brno slaví letos sté výročí.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Oslavy odstartuje rozhlasový hudební festival Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Začíná 21. února. Programová vedoucí Julie Kalodová upřesnila, že slyšet jej bude možné od středy do pátku.

„Je to pokračování legendárního pořadu. Vyzdvihla bych páteční závěrečný koncert v HaDivadle. Vystoupí Iva Bittová. Budeme ji mít i ve vysílání," navnadila vedoucí Kalodová.

Moderátor Miloš Šenkýř představuje techniku z historie rozhlasového vysílání

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

K běžné rozhlasové produkci a akcím v přízemí budovy se přidají i podcasty natáčené na unikátní střešní terase. Při dnech otevřených dveří 17. až 19. května pak návštěvníci naposledy uvidí v dosavadním stavu někdejší trezorovou místnost v suterénu rozhlasové budovy.

V den výročí, tedy 1. září, se trezorová místnost otevře jako expozice věnovaná historii rozhlasu na Moravě. Vzniká pod názvem 100 pokladů brněnského rozhlasu. Součástí bude i rádio z dvacátých let minulého století.

„Vyrobili ho zaměstnanci brněnského letiště pro svého ředitele. Podle součástek se odhaduje, že je z konce dvacátých let. To znamená, že rádiu bude brzy sto let. Patřila k němu velká trouba, která byla reproduktorem. Chceme, aby na výstavě byly předměty, které jsou spojené s nějakým příběhem," řekl editor a moderátor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.