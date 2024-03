Nový způsob odbavení si Jihomoravané vyzkoušejí již v dubnu, a to na pilotní lince mezi Brnem a Kuřimí. Všemi dveřmi cestující nastoupí a vystoupí mezi mezi pátou ráno a osmou večer. Cestující s předplacenou jízdenkou se tak podobně jako v brněnské hromadné dopravě rovnou posadí a nebudou ji muset předkládat řidiči.

Cestující bez jízdenky nastoupí druhými a třetími dveřmi a jízdenku si koupí sami ve validátoru bankovní kartou. Řidič pak obslouží ty, kteří budou trvat na platbě v hotovosti nebo budou mít speciální požadavek.

„Je to zajímavá změna. Na vytížených linkách v brněnské příměstské dopravě to může být užitečné, protože tam jezdí hodně lidí. Většina z nich stejně jízdenku má a když bude nástup jako u hromadné dopravy, zrychlí to mnohým cestu,“ zamyslel se třeba Lukáš Polický.

Koordinátor dopravy v kraji Kordis tak postupně zavede systém nazvaný Jezdi jednoduše. Ten je založený na tom, že při nástupu cestující nemusí vybírat, pro kolik zón či jaký úsek jízdenku potřebuje. Přiloží pouze bankovní kartu.

Systém mu následně automaticky koupí jízdenku do poslední zastávky. Pokud cestu ukončí dříve a nepřestupuje, přiloží znovu kartu a jízdenku zkrátí do příslušné zastávky. „Zjednodušeně řečeno, při každém nástupu do vozu umožňujícího nástup všemi dveřmi přiloží cestující kartu. Při ukončení cesty mimo zónu 100 opět přiloží kartu,“ vysvětlil mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Všechny cesty hromadnou dopravou mimo Brno nebo i v něm následně systém spočítá a vyúčtuje odpovídající částku jízdenky. Cestující má zároveň garanci, že při cestování pouze po Brně nezaplatí za den víc než cenu jednodenní brněnské jízdenky, při mimobrněnském cestování pak ne víc než cenu jednodenní jízdenky pro všechny zóny.

Elektronické odbavení v jihomoravském autobuse IDS JMK.Zdroj: se souhlasem Kordis IDS JMK

„Režim Jezdi jednoduše mohou využívat cestující se svou kartou anonymně. V tom případě je jim účtováno základní jízdné. Pokud jej chtějí využívat děti nebo důchodci a jezdit se slevou, zaregistrují se v eshopu a nastaví si příslušnou slevu,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha.

Nový model platby za jízdenky se tak podobá dosavadnímu konceptu Pípni a jeď, který se v Brně osvědčil. Nástup všemi dveřmi ve vybraných linkách mimo Brno garantuje koordinátor dopravy mezi pátou ráno a osmou večer, mimo tuto dobu musí cestující nastoupit předními dveřmi.