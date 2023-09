Cesta volná už v listopadu: silnice I/23 z Kralic na Brno se opraví dřív

Už na přelomu října a listopadu by se řidiči mohli projet po opravené silnici I/23 mezi Kralicemi nad Oslavou a hranicí Vysočiny s jižní Moravou. Termín pro dokončení opravy hlavního tahu z Třebíčska do Brna se oproti původním předpokladům zkrátil o dva měsíce. Uvedlo to Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Termín dokončení opravy hlavního tahu z Třebíčska do Brna se zkrátil o dva měsíce. | Foto: ŘSD ČR