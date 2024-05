Propojení autobusů se semafory může cestujícím urychlit jízdu mezi Brnem a blízkými obcemi. Příští rok nainstaluje společnost Kordis do sto padesáti autobusů chytré zařízení, které umožní sdílení informací mezi palubní deskou a semafory. Ty pak budou schopny zaznamenat požadavek řidiče, například pro vjezd z vedlejší silnice, a dokážou upravit cyklus signálů podle potřeby.

Autobusy v barvách Jihomoravského kraje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

Fungovat to může i v případě, kdy chytré zařízení v semaforech zaznamená přijíždějící autobus a cyklus o pár vteřin zdrží, aby řidič stihl projet. „Zároveň se zvýší bezpečnost při průjezdu křižovatkami a pomůže to zjednodušit průjezd přes kritické body i řidičům osobních automobilů,“ podotkl zástupce ředitele společnosti Kordis Květoslav Havlík

Řidiči autobusu získají i další výhody. Budou mít přehled o tom, kdy naskočí zelená nebo dostanou včas vědět, pokud se bude blížit některý z vozů integrovaného záchranného systému.

VIDEO: Pohlaví? Dnes můžeš být i kýbl. Komedii To za nás nebylo natáčeli v Brně

Kompletní seznam linek, kterých se inovace týká, není zatím dostupný. „Jde o autobusy různých dopravců nasazené na linky zajíždějící do Brna v častých intervalech. Zmínit lze například novou linku 304 nebo 701,702 a podobné,“ sdělil Havlík.

Pro cestu do Brna využívají linku 701 například obyvatelé obce Mokrá-Horákov. Stává se ovšem, že autobus nabere zpoždění na semaforech v okolí Olomoucké a Ostravské ulice. „Způsob řešení velmi oceňuji. Pokud bude fungovat, zkrátí to čas našim občanům při cestě z Brna i do Brna,“ pochvaluje si systém starosta obce Matyáš Charvát.

Krach šimpanzího výběhu v Zoo Brno: Místo formulí jen šlapací autíčka, kritizují

I další obce v okolí Brna projevily o technologii zájem, některé z nich přemýšlejí o instalaci zařízení do svých semaforů. „Momentálně máme jeden semafor, u kterého to nemá význam. Je tu ale myšlenka, že budeme u ulice Tyršova a Nádražní zřizovat nové. V takovém případě o chytrém zařízení uvažujeme,“ zmínil starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Podobný systém už v Brně na několika místech funguje. Nejčastější je u tramvají, ale využívají ho i některé trolejbusy a autobusy. „Novinkou je že se pro komunikaci bude využívat chytré připojení, které dokáže identifikovat vozidlo včetně linky,“ vysvětlil Havlík. Náklady odhaduje na 5,2 milionů korun.