Na Djerbu i do Kalábrie budou klienti létat se společností Smartwings na palubě Boeingu 737 v konfiguraci pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Doba letu na největší tuniský ostrov potrvá přibližně dvě a půl hodiny, do jižní Itálie pak necelé dvě hodiny. „Již nyní letošní letní sezónu s nadšením očekáváme a pilně se na ni připravujeme," doplnil vedoucí úseku Přepravní provoz na Letišti Brno Radek Lang.

Cestující čeká také spojení do řady dalších destinací, ke kterým patří mimo jiné Albánie, portugalská Madeira, tři egyptská letoviska u Rudého moře nebo řecký ostrov Thassos. Zájezdy do všech destinací jsou již v prodeji. „Zájem o odlety z Brna překonal očekávané prodejní výsledky, proto ještě letos nabídku rozšíříme. Během letní sezóny poletí naše charterové lety jednou týdně nově na ostrov Djerba a do Lamezia Terme v Kalábrii. Naše expanze na brněnském letišti tak pokračuje. Celkem na cestující čeká rekordních devatenáct destinací, včetně míst, kam se doposud z moravské metropole nelétalo,“ popsal ředitel charterových zájezdů Čedoku Miroslav Kubáč.

Letiště Brno rozšiřuje nabídku. Lidé odletí na Kapverdy i do Portugalska

Ve všech destinacích bude klientům k dispozici český delegát. „Z destinací dostupných přímo z Brna si vybírají nejvíce Turecko, Španělsko, Egypt nebo řecké ostrovy. Daří se i novým destinacím, zájem je o Albánii nebo Madeiru, která láká na aktivní dovolenou i nádhernou přírodu. Věříme, že zájem bude i o novinky,“ dodal Kubáč.

Mapa Destinací, kam letos zamíří cestovatelé z Brna.Zdroj: se souhlasem společnosti Čedok