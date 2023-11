/FOTO/ Starší vlaky postupně mizí ze železnic na jižní Moravě. Jen v letošním roce České dráhy v Jihomoravském kraji a na Vysočině odstavují více než stovku vozidel. Loni dopravce na jihu Moravy například vyřadil většinu lokomotiv řady 560. Na pozoru tak jsou milovníci železniční dopravy, takzvaní šotouši.

Lokomotiva řady 810. | Foto: České dráhy

Podle představitel Českých drah na jihu Moravy už prakticky zmizely osobní vlaky sestavené z klasických vozů v čele s elektrickou lokomotivou přezdívanou Plecháč a z lokálek mizí také ikonické motorové vozy řady 810 přezdívané Kufr nebo Skleník.

„V nejbližších letech už žádné strmé schody, konec nedostatku místa na nohy ve vozech přezdívaných Honeckery a postupné vyřazení vozů, které neumožňují dobít si mobil nebo se připojit na internet přes palubní Wi-Fi síť," poznamenal generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Do jara 2024 dojezdí podle Krapince starší elektrické jednotky řady 460 přezdívané Tornáda a přibližně o čtyřicet až padesát kusů klesne potřeba motorových vozů řady 810. „Včetně veškerých záloh a rezerv jich budeme potřebovat už méně než sedmdesát," zmínil Krapinec.

Některé staré vozy ještě najdou uplatnění v nákladní dopravě, jiné skončí ve šrotu. „Aktuálně bylo do kovošrotu prodáno 109 zrušených vozidel a budou fyzicky zlikvidovány. Jedná se o postupně vyřazovaná a v regionální dopravě dále nepotřebné vozy. Jsou to především elektrické jednotky řad 560 a 460, osobní vozy typů Bdt a Bdmtee a jednotlivá vozidla dalších řad. Do šrotu tak zamíří vozidla z Bohumína, Valašského Meziříčí, Šumperka nebo z Brna," vyjmenoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Starší vlaky postupně nahrazují nové. Například na jižní Moravě jezdí soupravy Moravia, které nakoupil Jihomoravský kraj. Dostaly jména po odrůdách vinné révy. „Nové Moravie jezdí na linkách S2, S3 nebo S51," sdělil už dříve mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Spoje linky S2 jezdí mezi Křenovicemi, Brnem a Letovicemi, S3 mezi Tišnovem, Brnem a Hustopečemi nebo Židlochovicemi, S51 mezi Šakvicemi a Břeclaví.

