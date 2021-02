Nové trolejbusy podnik využije především na nejvytíženějších linkách 25, 26 a 37. „V brněnské MHD nahradí typy 15Tr, 22Tr a 25Tr, které jsou na hranici životnosti. Některé z nich jsou v provozu bezmála třicet let,“ sdělil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Osmnáct metrů dlouhé a skoro tři a půl metru vysoké vozy se podobají kloubovým autobusům Solaris, které podnik pořídil loni v létě. Vyrábí je totiž stejná firma. Trolejbusy Škoda 27Tr jsou čtyřdveřové kloubové vozy, které cestujícím nabídnou svezení v klimatizovaném a plně nízkopodlažním interiéru. Ten bude vybaven částečně čalouněnými sedadly, USB nabíječkami a informačním systémem s LCD monitory. Také mají vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře.

Trolejbus Škoda 27Tr

- délka: 18 metrů

- šířka: 2,55 metru

- výška: 3,40 metru

- výkon: 250 kW

- max. rychlost: 65 km/h

- celkový počet cestujících: 123 cestujících

Za vozy zaplatí podnik 478 milionů korun, prvních dvacet nízkopodlažních trolejbusů do Brna dorazí do konce ledna 2022. „O nákup nových trolejbusů usilujeme už téměř dva roky. 478 milionů korun je velmi slušná cena. Vzhledem k finančním ztrátám, kterým čelíme, je to pro nás nejen potřebná, ale i dobrá investice,“ poznamenal Havránek.

Náklady na jeden trolejbus jsou necelých dvanáct milionů korun. Smlouvou se podnik zavázal nakoupit dvacet trolejbusů do konce ledna 2022, s možností dokoupit dalších dvacet do konce roku 2024 za stejnou cenu. „Brno se s počtem téměř sto padesát vozů může chlubit největším vozovým parkem trolejbusů v celé České republice. Jsem ráda, že v tomto trendu pokračujeme, jelikož se jedná o ekologické dopravní prostředky, které nezatěžují ovzduší ve městě. Téměř sedmdesát procent vozového parku brněnského dopravního podniku jezdí na elektřinu a sto šedesát autobusů na zemní plyn,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.