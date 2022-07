ANKETA: Půjdete nakoupit do připravované prodejny Primark v Brně?

Nový Primark v Olympii v Modřicích



* Druhá prodejna tohoto řetězce v České republice

* Otevření: podzim 2022

* Velikost prodejny: 3 600 metrů čtverečních

* Co nabízí: nejnovější módu, kosmetiku a vybavení domácnosti

Nyní nejbližší prodejna: G3 Shopping Resort Gerasdorf, vzdálenost od Brna 115 kilometrů

V Olympii už na nákup v Primarku lákají billboardy a také tapeta ve vnitřních prostorách, podle které by tam první lidé měli nakoupit na podzim. Vedení společnosti už hledá zaměstnance: manažery i prodavače.

Nová prodejna pokryje více než tři a půl tisíce metrů čtverečních a nabídne dámskou, pánskou i dětskou módu, včetně obuvi, doplňků, spodního prádla a domácího zboží. „O Primarku víme a plánujeme jej navštívit. Určitě ale ne při otvírání. Počkáme, až opadne zájem lidí ze začátku. Bojíme se totiž zdlouhavých front,“ svěřila se třeba Iva Kučerová.

Primark v Praze a Vídni

Při loňském otevření úvodní české pobočky v Praze se tvořila fronta už více než hodinu před otevřením. „Od oznámení jejího otevření jsme hledali druhou lokaci, jež se stane součástí naší expanze v regionu. Brno, jakožto druhé největší město v Česku, nabízí skvělou příležitost, jak oslovit další zákazníky v České republice,“ sdělil před dvěma lety ředitel maloobchodu pro USA a střední a východní Evropu, Jose Luis Martinez de Larramendi.

Nejbližší prodejna je pro Jihomoravany nyní v G3 Shopping Resortu Gerasdorf nedaleko Vídně. Nákupní nadšenci tam vyráží sólo i díky organizovaným zájezdům, které bývají spojené s prohlídkou Vídně. Lidé z jihu Moravy jezdí i do pražské prodejny. „Díky otevření nové pobočky v Olympii bych nemusela cestovat až do Prahy, bylo by to tak pro mě výhodnější," naznačila třeba Kristýna Pallová.

Novou prodejnu nedaleko Brna ekonom Petr Pelc označil jako výborný strategický krok. „Poláci pochopili, že Češi rádi nakupují extrémně levné věci. Potraviny a oblečení. Díky tomu vznikl obchodní řetězec Pepco. Je u nás vyhlášený. Lidé rádi kupují levné oblečení, Primark jde stejným směrem. Na našem trhu bude mít úspěch,“ je přesvědčený.

Nedaleko Olympie byl v plánu i nový hypermarket Globus. Druhý v okolí Brnai na jižní Moravě. Měl vzniknout severně od stávajících prodejen sportovních potřeb Decathlon a nábytku XXXLutz.

Společnost Globus už před pár lety koupila pozemky potřebné pro stavbu. „V Globusu se neustále zajímáme o nové lokality, kde bychom mohli působit. Jih Brna patří mezi ně. Konkrétní podobua stav záměru si však v tuto chvíli dovolíme ponechat bez bližší specifikace,“ reagovala na dotaz redakce mluvčí Aneta Turnovská.

Plánovaný hypermarket je navrhovaný jako dvoupodlažní, přičemž prodejní prostory najdou lidé v prvním patře. Ve druhém pak bude zázemí hypermarketu a mimo jiné galerie pro restauraci, která se má nacházet v přízemí. Objekt by měl mít obdélníkový charakter s parkovištěm pro zhruba dvanáct set parkovacích míst.