Chci být poslankyní i náměstkyní hejtmana, říká Taťána Malá po vítězství ANO

Brno, Praha /ROZHOVOR/ – S výraznou převahou zvítězilo v letošních parlamentních volbách hnutí ANO. Za Jihomoravský kraj do Poslanecké sněmovny spolu s dalšími kandidáty míří i lídryně krajské kandidátky Taťána Malá. „Pokud to bude v mých silách, chci být poslankyní i náměstkyní hejtmana,“ vzkázala voličům.

Taťána Malá (ANO).Foto: DENÍK/Attila Racek

Jaké jsou vaše pocity po volbách?

Je to skvělý výsledek. Jsem moc ráda, že veškeré kauzy, které se před volbami točily okolo Jaroslava Faltýnka a Andreje Babiše, se výsledku voleb nedotkly. Je vidět, že Češi jsou chytrý národ.

V současné době jste náměstkyní jihomoravského hejtmana. Dáte před tím přednost funkci poslankyně?

Pokud to bude v mých silách, chtěla bych zvládat obě. To jsem říkala voličům už když jsem kandidovala do sněmovny. Chtěla bych takto pracovat pro kraj a dosáhnout toho, aby stát, kraje a obce skutečně táhly za jeden provaz.

V jakém výboru v poslanecké sněmovně byste chtěla působit?

Upřímně řečeno jsem o tom ještě příliš nepřemýšlela. Uvažovala jsem nad hospodářským výborem nebo nad výborem pro regionální rozvoj, protože ten řeší kraje a tomu bych se chtěla ve sněmovně věnovat.

S kým byste ve sněmovně mohli utvořit koalici?

Prozatím nevím s jakou konkrétní stranou, ale určitě to bude muset být strana, s níž se shodneme na prioritách. To je podle mě nejdůležitější.

Hnutí ANO získalo téměř třicet procent platných hlasů. Co podle vás voliče oslovilo nejvíce?

Určitě naše kontaktní kampaň. Snažili jsme se s našimi voliči co nejvíce mluvit, poslouchat je a představovat náš volební program.

Plánujete výsledky voleb oslavit?

Určitě je oslavím teď s kolegy v Praze a průběžně volám i do volebního štábu v Brně. Zítra chystáme taky oslavu s rodinou.

Je po volbách, jaký bude další postup?

Úplně přesně teď z hlavy nevím, co bude dál. Ale v nejbližších hodinách, možná už dnes večer nebo v noci, začnou první jednání o vládě.