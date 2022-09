“Chodníky patří Brněnským komunikacím, respektive městu Brnu. My na to jako městská část nemáme absolutně vliv. Navíc nám to tentokrát nedali ani vědět, takže jsme se o situaci dozvěděli až na základě kritiky na Facebooku. A i kdyby dali, stejně bychom s tím nic neudělali. Maximálně bychom mohli s předstihem informovat občany. Za nás je to sice taky nešťastné, ale my s tím nemáme nic společného,” uvedl mluvčí městské části Brno-sever Martin Ingr.

V Líšni kvůli bytům vyroste školka. Projekt na jejich výstavbu už ale léta stojí

Podle sekretářky ředitele Terezy Kůrcové se škola ke stavu chodníku nebude vyjadřovat. Chodník by měl být hotový v polovině září.