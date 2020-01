„K nárůstu počtu nemocných došlo ve všech regionech Jihomoravského kraje, nejvýrazněji v regionech Brno-město a Brno-venkov, a to o třicet procent. Vyšší nemocnost, než je celokrajský průměr, vykazuje okres Blansko, s nejvyšším podílem chřipky," uvedla v pátek ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.

Největší nárůst onemocnění pozorují lékaři v kategorii od patnácti do čtyřiadvaceti let a dětí do pěti let. Více nemocných je ale ve všech věkových skupinách.

Doporučení krajské hygieny:

• důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest

• pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům

• v uzavřených prostorách častěji a důkladně vyvětrat

• v případě vzniku onemocnění věnovat náležitou pozornost léčbě a nesnažit se onemocnění přecházet