V jihomoravských nemocnicích pracují také ukrajinští lékaři, zdravotníci i pomocný personál. V případě jejich mobilizace či dobrovolného odchodu domů, by to podle mluvčích chod nemocnic neochromilo. Například bohunická Fakultní nemocnice zaměstnává necelých třicet zdravotnických pracovníků z Ukrajiny, to je jen zlomek z celkového počtu asi šesti tisíc zaměstnanců. „Jedná se především o zdravotní pracovníky, sanitáře a sestry, kteří pracují na směny. Zatím jsme žádnou absenci v souvislosti s děním na Ukrajině nezaznamenali. Pokud by k tomu došlo, chod nemocnice by to vážně neohrozilo, protože se jedná o malý počet zaměstnanců,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

U Milosrdných bratří pracují jen dva občané Ukrajiny, ve Znojmě pět. „Jedná se o čtyři lékaře a jednu sanitářku. Jsou v práci a zatím nemáme informaci o tom, že by se chystali odjet,“ uvedla mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.