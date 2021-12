Více než kilo plodů citronečníku objevil v Bohunicích minulý týden tamní zastupitel Vlastimil Halfar. „Po dlouhé době jsem zavítal do arboreta v bývalém areálu školy a našel pod keříkem plno malých citrónků. Je to taková kuriozita, ale v takovémto množství jsem to viděl poprvé,“ sdělil zastupitel.