Průměrný věk klientů se snižuje. To znamená, že s námi cestuje víc a víc mladých lidí. Spousta lidí dnes nemá čas přemýšlet o tom, jak si celou dovolenou zařídí sami. Takže vyhledávají cestovní kanceláře. No a pak je spousta destinací, kam nabízíme přímé lety a ještě levněji. Na taková místa se bez mezipřistání jinak než s cestovkou vůbec nedostanou, což je právě příklad Thajska. Tím, že máme široké portfolio hotelů a klientů, se umíme dostat na příznivější ceny.

Teď ale každou zimu vyráží, protože na českém letišti se bez problému domluví, pak přiletí do dané destinace, kde už čeká delegát s cedulí Čedoku. Řekne jim, do jakého konkrétního autobusu mají nastoupit a po příjezdu na místo je čeká uvítací schůzka. Cestování se velmi zjednodušilo právě pro ty, kteří žádný cizí jazyk neovládají.

Kolem Brna je spousta větších měst a Brno je druhé největší v Česku. Řekli jsme si tedy, že se musíme posouvat z Prahy blíž k regionům a zároveň nechceme, aby cestující utíkali do Vídně a létali s rakouskými cestovkami. Proč by měl klient z Brna cestovat z Vídně, když mu můžeme stejnou službu nabídnout přímo z domovského letiště?

V budoucnu chceme s těmito lety rozhodně pokračovat. Věříme, že v Brně je potenciál. Před dvěma lety jsme vsadili na odlety z regionálních letišť a nikdo tomu moc nevěřil, ale osvědčilo se to. Z Brna fungují krátké lety ke Středozemnímu moři, tak jsme si říkali, proč by nemohla fungovat dálková linka?

O jaké hotely mají zákazníci při cestování největší zájem?

Pětačtyřicet procent klientů míří do čtyřhvězdičkových hotelů a čtyřicet procent do pětihvězdičkových. To znamená, že se úroveň zvyšuje. Kdybychom se podívali třeba na hotely před deseti lety, byla by největší poptávka po tří nebo čtyřhvězdičkových hotelech.

Téměř tři čtvrtiny zákazníků navíc dávají přednost all inclusive konceptu, patnáct procent tvoří polopenze, dvanáct procent pouze snídaně a dvě procenta zcela bez stravy, což je třeba ve studiích a apartmánech. Můžeme říct, že náš typický klient letí do čtyř až pětihvězdičkového hotelu a vyhledává koncept all inclusive.

Čím si takovou změnu vysvětlujete, je to třeba i tím, že jsou dnes zájezdy pro řadu lidí cenově dostupnější?

Změnily se nároky klientů a také jejich nákupní chování. No a samozřejmě se i snižuje cena. Například dříve bylo all inclusive službou, kterou si ne každý mohl dovolit. Hotely na začátku často ani nevěděly, jak se k tomu postavit. Průkopníkem se v tomto stalo Turecko. Tam to funguje tak, že se stoly pod jídlem pomalu propadají.

Třeba Italové na tento koncept přistoupili až mezi posledními. Český klient je zároveň typický v tom, že vyhledává all inclusive. Chce co nejblíže k moři, dívat se na něj a chce mít hodně jídla i pití. Polský klient zase třeba nepotřebuje být přímo na pláži, může být dva kilometry od moře, ale chce bazény. V tomto jsou čeští zákazníci specifičtější.

Jak se chování zákazníků změnilo po pandemii koronaviru? Přece jen se jednalo o dobu, kdy se dlouho nesmělo prakticky ani opustit domov.

Přestávka, kterou koronavirus v cestování nastolil, klienty vyburcovala k tomu, aby cestovali ještě víc. Takže často vidíme, že se nám lidé vracejí jak v létě, tak v zimě a dopřejí si dovolenou třeba dvakrát ročně. Ať už jde o obsazenost nebo počet odbavených zákazníků, vše se zvyšuje.

Loňský rok pro nás znamenal naprosto rekordní výsledky od revoluce. Sledujeme i to, že klienti z jižní Moravy kupují ještě o něco dražší hotely než zákazníci z Čech a utratí daleko víc peněz. Chtějí lepší a dražší službu. Je to i o tom, že si lidé nyní chtějí užít destinace, které se z regionálních letišť nově otevírají, ať už Madeira, Fuerteventura, turecký Dalamán nebo další. Regionální letiště má řada klientů takzvaně za barákem, a když už jedou, chtějí si pobyt užít.

Lze říct, že pro vás existuje něco jako hlavní a vedlejší sezona?

Dřív to tak fungovalo. Mám ale pocit, že teď už je to pořád hlavní sezóna (smích). Velký zájem o zájezdy mají naši zákazníci v zimě i v létě, takže už se z toho stala spíš celoroční sezona. Kapacity se snažíme naplňovat po celý rok a létat do destinací, které jsou typické pro dané roční období.

Spíš to stále rozdělujeme na zimní a letní letový řád. Jsou ale destinace jako Kanárské ostrovy, Egypt, Madeira, které jsou vhodné pro celoroční zájezdy. Květen, červen, září a říjen už se taky staly zcela běžnými termíny na dovolenou. Lidi jsou zvyklí vzít si volno z práce nebo vzít děti ze školy, zájezdy jsou levnější a teploty příjemnější.

O jaké zájezdy je z brněnského letiště největší zájem?

Největší boom, který z Brna zaznamenáváme, jsou lety do Turecka. Tam míří z Brna nejvíce našich klientů. Létáme tam až čtyřikrát týdně, takže z Brna odvezeme opravdu spoustu zákazníků. Turecko je naší nejsilnější destinací i co do prodejů, proto letos představíme i novou destinaci na Egejské riviéře.

Nově otevřeme třeba letovisko Marsa Matrouh v Egyptě, to je pro Brňany a vlastně všechny Čechy úplná novinka. Jsou tam nádherné pláže a je to u Středozemního moře. Je to úplně na severu Egypta, za mě tam jsou nejhezčí pláže celého Středomoří, které v nabídce vůbec máme. Žádná jiná destinace tomu nedokáže konkurovat.

Je tam tak bílý písek, že si člověk připadá jako na Maledivách. Skvělý servis, nově postavené hotely, máme tam zároveň nabídku pro rodiny s dětmi a české animátory. Rodiče si můžou odpočinout na pláži, zatímco děti budou dovádět u bazénu a všichni si dovolenou maximálně užijí.

Skvělé výlety jsou tam i za historií a na místa, která člověku vezmou dech. Oáza uprostřed Sahary, kam jezdil i Alexandr Veliký. Jsou tam historické vykopávky, památky a zároveň solná jezírka, která jsou slanější než Mrtvé moře a lze se v nich koupat. Džípem tam jde projet Saharu. Čekají tam zážitky, které lidem nikdo nevezme.

Produktový ředitel cestovní kanceláře Čedok Miroslav Kubáč.Zdroj: se souhlasem Čedoku

A další?

Další dvě destinace, které se dobře prodávají a rád bych je zmínil, jsou Fuerteventura na Kanárských ostrovech a Madeira. Vypadá to, že co Jihomoravan, to turista. Spousta lidí z Moravy zjevně vyráží na tento nádherný ostrov chodit. Na turistiku, výšlapy a podobné výlety je to asi nejlepší destinace vůbec. Předprodej z Brna je mnohem populárnější než z Prahy. Letos to bude druhá sezona, co na Madeiru létáme přímo a jde to zatím skvěle. Takže si zahráváme s myšlenkou, že možná časem přidáme ještě jedno letadlo. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Čím se v Brně liší letní a zimní sezona, jak se během měsíců mění poptávka?

Z Brna v zimě nemáme tolik odletů, protože to závisí na nabídce destinací. Ta v zimě kvůli počasí není tak široká. Proto se teď soustředíme na Thajsko, kde máme přímý let a uvidíme, co bude do budoucna. Máme tam místa rovněž do egyptských letovisek, o která je zájem, takže to jsou v zimních měsících ty nejpopulárnější cíle, kam se Brňané vydávají. V létě je to pak samozřejmě plné portfolio několika desítek lokalit, kam se s námi lidé z Brna vydávají.

Loni jste v letní sezoně létali z Brna i do egyptské Taby, která je poblíž hranic s Izraelem. Plánujete v návaznosti na současnou situaci obnovit lety i letos?

Aktuálně tam z Brna nelétáme. Každopádně tam ale situaci sledujeme, jsme v kontaktu s hoteliéry a poptávka po Tabě je pořád velká. Samozřejmě se vždy zachováme tak, abychom neohrozili klienty, stejně tak, jako jsme to udělali loni na podzim, když tam konflikt vypukl. Co se týče samotné Taby, situace je tam aktuálně stabilní, nic se tam neděje.

Vývoj sledujeme a všechno konzultujeme s ministerstvem zahraničí. Některé zahraniční charterové lety do Taby už jsou obnovené. Víme, že tam znovu začali létat Němci nebo Britové. Pro nás je zásadní, aby tam situace byla stabilní a hotely dokázaly doručit požadovaný servis, na který jsou klienti zvyklí.

Zmiňoval jste, že byste brzy rádi zařadili více dálkových spojů z Brna. Můžete prozradit alespoň kontinent, kam se vydáte?

Příští zimní sezonu ještě nemůžeme prozradit, protože ji teď finálně ladíme. Aktuálně s dopravcem vyjednáváme poslední detaily a brzy dáme vědět.

Co se týká letošního léta, tam bude nabídka z Brna obrovská. Mezi novinkami bude právě zmiňovaný Dalamán v Turecku nebo Marsa Matrouh, to je opravdu Karibik ve Středozemním moři. Přidáváme i zájezdy do Černé Hory. Ta na žebříčku destinací stoupá vzhůru, míří tam čím dál víc zákazníků a zlepšuje se servis.

Hotely jsou tam z řad mezinárodních řetězců, takže jsou to ty, na které jsou lidé zvyklí z jiných destinací. V Černé Hoře navíc dostanou stejný servis, jaký znají třeba z Řecka a Turecka. Využíváme tam přímé lety Air Montenegro, které létají i z Brna, díky čemuž je let opravdu krátký. Klienti jsou tam za něco málo přes hodinu a nemusí se třináct hodin plahočit autem.

Jakou popularitu si mezi lidmi získaly zájezdy do Albánie? Loni této nabídky využila spousta dovolenkářů.

Říkám tomu takové balkánské dobrodružství (smích). Klienti si tam přijdou na své. Hodně zaznamenávám, že třeba lidé, kteří dříve létali do Bulharska, se teď přesouvají do Albánie. Mají tam nově postavené hotely a veškeré zázemí. Člověk vejde dovnitř, dýchne na něj novota, ale zároveň si to pořád trochu zachovává atmosféru Balkánu. To mají zákazníci rádi.

Před třemi lety jsme do Albánie létali jen z Prahy, teď jsme rádi, že tam míříme i z Brna, Bratislavy, Ostravy nebo Košic. Držíme tam svým způsobem prvenství, na druhou stranu tam konkurenci prostě nechceme pustit. Jsem opravdu rád za to, co jsme tam vybudovali a že tam máme široké portfolio hotelů.

Jsou zákazníci, kteří na dovolenou odlétají z Brna, něčím specifičtí?

Jihomoravané jsou skvělí cestovatelé. Pořád je mezi nimi srdečnost, řekl bych. Jsou to klienti, kteří dávají přednost kvalitním hotelům, nakupují na dovolené výlety. To znamená, že když už se do destinace dostanou, chtějí ji opravdu vidět. Není to tak, že by přiletěli, plácli sebou na pláž a týden střídali lehátko vlevo a vpravo. Skutečně chtějí místo vidět a poznávat jej, což je velmi fajn.

Zároveň jsou to zákazníci, kteří rádi chodí na pobočku vybrat si přesně to, co chtějí a prodiskutovat možnosti. Komplexně jsou to nejčastěji rodiny s dětmi a páry.

Ředitel brněnského letiště Milan Kratina v dřívějším rozhovoru pro Deník řekl, že by chtěl letiště rozlétat. Jak moc se na tom chcete podílet?

Jsme hlavní partner brněnského letiště. Letiště Brno je pro nás velmi důležité místo, ze kterého létáme a chceme pracovat na rozšiřování nabídky. Jak už jsem říkal, plánujeme novinky na zimní sezonu, které se týkají exotických destinací, abychom tam měli další možnosti. Co se týká léta 2025, tam určitě taky přidáme další nové destinace. Vidíme potenciál právě v Madeiře nebo Kanárských ostrovech. Rádi bychom se podíleli i na kampaních, které třeba letiště na podporu létání z Brna připraví.

Kdo je Miroslav Kubáč