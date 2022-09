Zatímco dříve obě strany prodlužovaly nájemní smlouvu o měsíc, nově platí až do konce roku. Na postupu se řád, který velkou část budov špitálu vlastní, domluvil se zástupci města v uplynulých týdnech. Zdravotnické zařízení provozuje město, o převzetí ale usilují právě Milosrdní.

Nejdříve chtěl konvent v čele s převorem Martinem Richardem Mackem kontrakt protáhnout znovu o měsíc, později ale přistoupili na návrh primátorky Markéty Vaňkové a jejího náměstka Petra Hladíka. „Koncem srpna jsem se na jednání s oběma setkal. Původně jsme chtěli konec září, nakonec jsme ale nájemní smlouvu prodloužili do konce letošního roku,“ potvrdil Deníku Rovnost převor.

Důvodem jsou především nadcházející komunální volby, po nichž by se vyjednávání o dalším postupu zkomplikovalo. Koncem září totiž budou brněnská politická uskupení zaneprázdněná sestavováním nové koalice. „Nájem by v případě měsíčního prodloužení vypršel po komunálních volbách. Ty se konají na konci září, teprve poté se bude ustavovat nová koalice. V záměru konventu převzít provoz Nemocnice Milosrdných bratří se poté uskuteční jednání, na kterém by se měly řešit záležitosti možného právního modelu a postupu předání,“ nastínil postup mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

Tři miliardy: Brno si schválilo navýšení čerpání úvěru u banky na dvojnásobek

Církevní řád plánuje nashromáždit chybějící majetek, aby pak mohl špitál provozovat sám. Tamní převor Martin Richard Macek ale zároveň upozornil, že budou chtít od města rychle předložit nacenění nájmu vnitřního majetku. „Cenu chceme znát co nejdříve, abychom se pak mohli rozhodnout, zda nabídku využijeme, nebo nikoliv. Na další jednání jsme se předběžně domluvili na listopad nebo prosinec. Zároveň bych byl rád, kdybych mohl jednat s někým, kdo se problematikou zabýval i před volbami,“ přiznal Macek.

Kromě nekonečného prodlužování nájemní smlouvy otřásl Nemocnicí Milosrdných bratří nedávno také případ bývalé hlavní sestry Jitky Peškové. Ta se pouhých čtrnáct dní před koncem pracovní smlouvy dozvěděla, že jí zaměstnavatel pokračování ve své dosavadní práci neumožní.

„Měl na to právo, ale z lidské slušnosti se tyto věci oznamují alespoň měsíc a půl dopředu. Kvalitní předání kompetencí, tak aby byla zachována odpovídající péče o pacienty, během pár hodin nejde. Stejně tak jako hledání nové práce,“ svěřila se tehdy Pešková Deníku Rovnost.

Nejistota pacientů: tahanice o Nemocnici Milosrdných bratří v Brně pokračuje

Vedení nemocnice však následně argumentovalo, že hlavní sestra neprojevila o další spolupráci dostatečný zájem. „Ředitel se rozhodl v souladu s celkovými potřebami nemocnice zaměstnat na tuto pozici novou osobu. Slibuje si od ní zvýšení stability a další rozvoj v řízení nelékařského zdravotnického personálu. Stejně jako zajištění nejvyšší možné kvality ošetřovatelské péče, aby byli spokojeni nejen zaměstnanci, ale také samotní pacienti,“ reagovala tamní mluvčí Andrea Šromová.

Převor Martin Richard Macek ujistil, že napjaté vztahy mezi zaměstnanci nepramenily ze záměru převést špitál z města na církevní řád. Nájemní smlouvu podle něj prodlužují po měsících proto, aby zástupce Brna přinutili k lepší spolupráci.