3Deposition, která na výstavě prezentuje své výtvory, chce přenést technologie související s 3D tiskem do průmyslové výroby. Její výrobky jsou z plastu, betonu nebo polymerního betonu. „Uvědomujeme si velkou zodpovědnost, a proto nehodláme nic podcenit a komunikujeme s odborníky z různých oblastí od statiky, materiálů až po technologie,“ sdělil vedoucí 3Deposition David Škaroupka. Firma mimo jiné vyprodukovala první 3D parkourové hřiště na světě, které bylo otevřeno v Praze.

Dvě lavičky od společnosti Cementum, které se nachází na výstavě, jsou vyrobeny z recyklovaného betonu. Ten místo přírodního kameniva využívá stavební suť.

Výstavu pořádá Stavební spořitelna České spořitelny Buřinka. „Jednalo se o experiment, který překonal očekávání nás všech. Díky projektu jsme rozhýbali nejen diskuzi o stavbách pomocí 3D tisku, ale i motivovali další výzkumné týmy, a to je přesně to, o co jsme usilovali,“ řekl ředitel marketingu a komunikace Stavební spořitelny České spořitelny Ondřej Záhořík.

3D je jedna z variant budoucnosti ve stavebnictví. Česká republika navíc drží krok se světovou elitou. Stavby budou přesnější a postaví se sedmkrát rychleji oproti standardnímu postupu. Počet materiálů, které lze pro tisk použít, je mnoho.

Součástí výstavy je představení dokumentárního snímku Prvok – příběh vzniku prvního 3D tištěného domu. Prvok je nejvýznamnějším počinem české 3D tiskové scény, jelikož se jedná o první dům z betonu tištěný touto metodou. Film se představí na festivalu enviromentálních dokumentů EKOFILM, který začíná ve středu.

LUKÁŠ SOLAŘ