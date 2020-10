Dva malí pásovci štětinatí z brněnské zoo se nedávno ukázali světu. Narodili se v Exotáriu koncem prázdnin.

Mláďata pásovce se v zoo narodila koncem srpna, teď se poprvé ukázala světu. | Foto: Zoo Brno / Jana Moravcová

„Jsou to dvojčata. Zatím to vypadá, že jsou oba samci, ale definitivně to potvrdí veterinární prohlídka,“ upřesnil v pátek mluvčí zahrady Michal Vaňáč.