Tramvaje do Bystrce nepojedou. Dopravní podnik upozorňuje lidi na couvání vozů

Pouze do Vozovny Komín pojedou od pátku do neděle tramvaje linek 1, 3 a 10. „Provoz šalin do Bystrce bude vyloučen z důvodu výměny kolejových objektů a kolejnic," vysvětlila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.